Sur un canapé, une chatonne se glisse contre sa mère occupée à faire sa toilette. La scène, filmée par Heidi, la personne derrière le compte @heidiwranglescats, a été relayée par CatTime . Belinda et sa fille Pellene, 2 chattes recueillies, attendent désormais une famille qui accepterait de les accueillir toutes les deux, à New York ou dans ses environs.

Au début de la vidéo, Belinda se toilettait tranquillement quand Pellene est venue se faufiler à côté d'elle pour se frotter contre son flanc. Derrière la caméra, Heidi a alors posé à la petite féline une question toute simple : « C'est ta maman ? ». Pellene a tourné la tête vers l'objectif, puis s'est rapprochée encore davantage de sa mère.

Une réponse affichée à l'écran

Quand Heidi a demandé si les 2 chattes s'aimaient, un texte incrusté dans la vidéo a répondu oui à la place de Pellene. La chatonne, elle, s'est aussitôt blottie de nouveau contre Belinda, ce qui a fait réagir Heidi : « C'est tellement mignon. »

Belinda a fini par interrompre sa toilette et a poussé un petit miaulement, tandis que sa fille se dirigeait droit vers son visage pour réclamer d'autres câlins.

C'est à ce moment que le message de la publication s'est affiché en toutes lettres : « Mon rêve, c'est que les deux soient adoptées ensemble ». Belinda a eu droit, elle aussi, à son instant de tendresse : lors d'un gros plan, elle a reçu quelques grattouilles de Heidi et a fermé les yeux, un minuscule bout de langue dépassant de sa gueule.

Du pouf à la course-poursuite

Les câlins n'ont pourtant pas occupé toute la vidéo. Belinda était installée sur un pouf quand Pellene s'est mise à jouer au sol ; la mère a sauté pour rejoindre sa fille, et les deux félines se sont lancées dans une course-poursuite à travers la pièce. Un peu plus tard, on les retrouvait de nouveau en train de se câliner sur le sol.

Les internautes croisent les doigts

En moins de 12 heures, la vidéo a dépassé les 12 000 likes, et les commentaires sont allés dans le même sens : beaucoup espèrent que la mère et la fille tomberont sur la bonne famille. Une internaute, qui a elle-même recueilli des Scottish Fold, estime que la personne qui les adoptera ensemble aura beaucoup de chance. Une autre raconte avoir sauvé une mère et son petit et souhaite que Pellene puisse rester auprès de sa maman pour toujours.

En attendant ce foyer, la mère et la fille restent proposées à l'adoption, toujours en duo.

Voici la vidéo :



