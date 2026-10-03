Ces 2 chiens handicapés franchissent un tronc en randonnée sans l’aide de leur maîtresse (vidéo)

Summer et Tonka, 2 chiens de race croisés Pitbull et American Staffordshire, ont récemment ému la Toile grâce à leur incroyable résilience. Tous 2 handicapés, les chiens ont su franchir un obstacle sans l’aide de leur maman humaine, très fière de ses fidèles compagnes. Leur maîtresse a diffusé sur son compte Instagram la vidéo dans laquelle on peut voir la prouesse de ces chiens qui bénéficient d’une thérapie à base de cellules souches pour leurs problèmes articulaires.

Pour ces 2 chiens handicapés, chaque promenade se transforme en victoire, d’autant plus lorsqu’ils ont un obstacle à franchir. Et cela a récemment été le cas, durant une randonnée avec leur maman humaine, lorsqu’ils ont dû affronter un arbre tombé sur leur chemin.

Une résilience inspirante

Grâce à une vidéo Instagram très inspirante et émouvante, leur maîtresse a tenu à partager ce petit moment victorieux avec les abonnés de son compte @tonkas_journey. Sur la courte séquence, on découvre Summer et Tonka, ces deux croisés Pitbull et American Staffordshire, au cours d’une promenade en forêt. Face à un obstacle, les 2 chiens ont refusé de rendre les armes, chacun déterminé à le franchir, sans l’aide de personne. En effet, malgré la proposition de leur maman de la porter, Summer s’est approchée, a observé le tronc, puis l’a franchi sans attendre, sous l'œil attentif de Tonka, qui l’a ensuite imitée.

Leur maîtresse, professionnelle de la santé holistique animale et défenseuse des chiens handicapés, était très émue de leur comportement résilient.

Une thérapie particulière qui porte ses fruits

Elle expliquait que, le 27 août, les chiens avaient reçu un traitement à base de cellules souches, et que les bénéfices de cette thérapie commençaient à apparaître peu à peu. Celle-ci, utilisée dans le cadre d’un accompagnement lié aux problèmes articulaires chroniques ou aux anciennes blessures, n’est pour autant pas un remède miraculeux. Leur propriétaire précisait aussi que les bienfaits n’apparaissaient pas « sous la forme d’un “ miracle du jour au lendemain “… mais de manière discrète et concrète, ce qui compte le plus : plus de confort, plus d’enthousiasme, plus de confiance en leur corps. Les cellules souches ne sont pas magiques. Elles ne constituent pas une garantie. Mais pour les chiens souffrant de problèmes orthopédiques chroniques, d’arthrite, d’anciennes blessures, et dont le corps a été mis à rude épreuve… elles peuvent être un outil incroyable au sein d’un plan de soins intégratifs plus large. L’objectif est de les soutenir : aider à réduire l’inflammation, améliorer leur confort et leur offrir davantage de bons jours pour faire ce qu’ils aiment. »

Une victoire à la fois

Grâce à la légende, on apprend également que Tonka avait déjà démontré sa détermination quelques jours plus tôt en parcourant un sentier qu’il n’avait plus traversé depuis longtemps. Là encore, sa maîtresse avait voulu le porter, mais il avait refusé pour continuer seul, aux côtés de Summer.

« Ils viennent de me montrer de quoi ils sont capables », s’émouvait leur maman, comme le soulignait le média PetHelpful qui a relayé la vidéo.

Une vidéo inspirante

Touchée par la résilience des 2 toutous, la communauté a réagi en laissant de nombreuses mentions « j’aime », tout comme des commentaires, à l’image de celui-ci : « Je suis sûr qu’ils s’inspirent aussi mutuellement de la meilleure façon qui soit. J’adore leur détermination et leur dynamisme ».

Si pour Summer et Tonka, chaque pas est synonyme de victoire, cette vidéo a assurément marqué le coeur des abonnés et prouvé que même les obstacles qui paraissent insurmontables peuvent être franchis quand on est accompagné.