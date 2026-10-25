Des secouristes attirent une chienne perdue avec leur tortilla, puis la ramènent à son maître

Pendant un exercice de 3 jours dans les Trinity Alps, en Californie, des secouristes bénévoles ont croisé une chienne Berger Belge Malinois livrée à elle-même. L'équipe l'a prise en charge jusqu'à ce que son maître puisse venir la récupérer.

Zena n'était pas tout à fait une inconnue pour les volontaires rattachés au bureau du shérif du comté de Butte (Butte County Sheriff's Office), en Californie (États-Unis). Ces bénévoles, qui interviennent dans les recherches et les secours en montagne, passaient 3 jours à se former dans le massif des Trinity Alps lorsque la Malinoise s'est présentée à eux, seule. Son histoire a été relayée par Action News Now.

Ils avaient vu la chienne la veille

Les secouristes l'ont identifiée au premier regard, et pour cause ; la veille, ils l'avaient croisée en randonnée avec son maître. Cette fois, la femelle Berger Belge Malinois était seule, et l'exercice a laissé place à une véritable opération de secours.

Avant toute chose, il fallait que la chienne accepte de s'approcher, car sans un minimum de confiance de sa part, rien n'était possible. Supposant qu'elle avait probablement faim, les bénévoles ont tenté de l'attirer avec quelques morceaux de la tortilla qu'ils venaient de préparer. Effectivement affamée, Zena n'a pas eu besoin d'être convaincue pour les manger.

La chienne leur a ensuite emboîté le pas jusqu'au véhicule de l'équipe. Une fois sur place, ils ont remarqué sur son collier une médaille indiquant les coordonnées de son propriétaire, ce qui leur a permis de joindre ce dernier et de convenir avec lui d'un point de rendez-vous.

L'un des sauveteurs a conduit Zena jusqu'à ce point de rendez-vous, où la chienne a retrouvé son maître dans la joie.

« Heureux d’avoir eu la chance de nous trouver au bon endroit, au bon moment »

Sur sa page Facebook, le Butte County Sheriff's Search and Rescue est revenu sur cette parenthèse imprévue au milieu de l'exercice. « Nos bénévoles ont une place toute particulière dans leur cœur pour tous ceux qui sont portés disparus, y compris ceux à 4 pattes », écrit l'équipe. « Nous sommes simplement heureux d’avoir eu la chance de nous trouver au bon endroit, au bon moment, pour aider cette gentille chienne à rentrer chez elle », ajoute-t-elle.