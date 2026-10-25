Des chats sans foyer deviennent collègues de bureau dans un espace de coworking parisien

Et si boucler ses dossiers pouvait aussi donner un coup de pouce à des chats sans foyer ? Dans le 12 e arrondissement de Paris, un espace de coworking accueille des félins recueillis dans la rue au milieu de ses postes de travail, le temps qu'une famille les adopte. Les travailleurs y gagnent des collègues d'un genre un peu particulier…

On pousse d'ordinaire la porte d'un espace de coworking pour une bonne connexion, un café et un peu de silence. Chez Koneko Work, dans le 12e arrondissement de Paris, on croise aussi des chats recueillis dans la rue par l'association Emâ, qui attendent là leur famille pour la vie. Dans ce lieu dont Inès Djelouadji est la fondatrice, les félins font partie du quotidien de celles et ceux qui viennent y travailler, comme l'a raconté ici.fr.

Des collègues à 4 pattes dans le 12e arrondissement

Les visiteurs peuvent ainsi travailler au calme tout en croisant un chat endormi ou un autre occupé à jouer. Ces chats devenus collègues de bureau n'ont pourtant pas vocation à rester : à chaque adoption, un nouvel animal peut prendre la place laissée vacante et profiter à son tour d'un refuge temporaire. L'esprit du lieu peut être résumé ainsi : « Plus on vient, plus on contribue à sauver des chats de la rue ».

Un lieu serein, pour les humains comme pour les chats

Si les chats sont bien visibles, ils ne sont pas là pour amuser la galerie. Ces petits moustachus venus de la rue ont avant tout besoin de temps pour reprendre confiance ; l'idée n'est donc pas de les solliciter, mais de les laisser venir au contact des humains lorsqu'ils le souhaitent.

© @associationema / Instagram Pour les travailleurs, la présence de ces boules de poils est présentée comme un petit bonus, dans un lieu pensé pour être serein, avec des boissons, des snacks et des espaces réservés aux appels.

Une manière de concilier bien-être au travail et protection animale, tout en offrant à ces félins un nouveau départ.

© @associationema / Instagram

Koneko Work se trouve au 34 rue d'Aligre, dans le 12e arrondissement de Paris, et ouvre ses portes du lundi au vendredi, de 9h à 19h, ainsi que le samedi, de 13h30 à 18h. De quoi donner envie de venir travailler avec, en prime, une bouille à caresser, si le matou en a envie !