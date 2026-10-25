Husky : cette chienne s'arrête chaque matin devant le même portail pour retrouver sa voisine Samoyède

Fraîchement arrivée dans un nouveau quartier avec sa maîtresse, Pandora, une Husky, n'a eu besoin que d'une seule promenade pour trouver une amie : une Samoyède aperçue derrière le portail d'un jardin. Depuis cette première rencontre, les 2 chiennes se retrouvent chaque matin entre les barreaux, et leur maîtresse vient tout juste d'entrer en contact avec la famille de la voisine.

Danielle et Pandora avaient récemment emménagé et espéraient se faire des amis parmi leurs voisins. Leur histoire, relayée par The Dodo, a commencé peu après leur arrivée, lorsque toutes 2 ont pris le chemin du parc du quartier. Elles descendaient leur rue résidentielle, paisible, quand la femelle Husky Sibérien a soudain aperçu un éclair de fourrure blanche dans un jardin clôturé. « Pandora a repéré une Samoyède et m'a tirée vers elle pour lui dire bonjour. », a raconté sa maîtresse.

« C'était le coup de foudre »

De l'autre côté des barreaux attendait donc une Samoyède toute en fourrure, dont Danielle a appris plus tard qu'elle s'appelait Sissy. Sa maîtresse ignorait comment cette inconnue accueillerait une chienne qui fonçait vers elle, mais la boule de poils blanche a semblé aussi contente que Pandora : les 2 congénères se sont reniflées à travers le portail, ont échangé de petits bisous et se sont touché les pattes entre les barres métalliques. « C'était le coup de foudre », résume Danielle, pour qui l'entente a été immédiate.

Il a tout de même fallu poursuivre jusqu'au parc. Avant de repartir, Danielle a promis à sa compagne à 4 pattes de repasser aussi souvent que possible. Dès le lendemain matin, sur le même trajet, elles se sont arrêtées devant chez Sissy. Les voisines et amies ont passé une dizaine de minutes ensemble, avant de se dire au revoir et se donner rendez-vous pour une nouvelle visite le jour suivant.

Entre les barreaux, un rituel matinal

Depuis, le détour fait partie du programme. Chaque matin, sur le chemin du parc, Pandora se met à tirer sur sa laisse et à gémir à l'approche du jardin de Sissy, raconte sa maîtresse. « Et cela fait maintenant partie de notre routine quotidienne. », ajoute-t-elle.

La grille ne les empêche pas de jouer. Les 2 chiennes courent parfois d'un bout à l'autre du portail comme si elles se poursuivaient, se font la révérence, et Sissy pique des accès de folie dans son jardin. « Mais surtout, elles aiment être proches l'une de l'autre », précise Danielle. La vidéo de ces retrouvailles a été partagée sur Instagram par le compte @pandorahuskylife. La voici :

Après des semaines de rendez-vous au portail, Danielle a finalement réussi, il y a peu, à entrer en contact avec la famille de Sissy, contente d'apprendre que leur chienne s'était fait une nouvelle amie. Une rencontre en bonne et due forme est désormais envisagée, même si rien n'est encore fixé.

Danielle, elle, a hâte de voir les 2 chiennes réunies sans clôture entre elles. « Espérons que cela arrivera bientôt », a-t-elle confié.