Une association peut faire venir en France ce chien à 3 pattes qui attend une famille depuis avril 2024

Dans un refuge de Roumanie, un chien croisé nommé Frankie attend qu'une famille lui ouvre sa porte. Gravement blessé lors d'une attaque par d'autres chiens, il a dû être amputé d'une patte, ce qui ne l'empêche pas de se déplacer sans difficulté. Son annonce d'adoption, relayée par Animaux.fr , dresse le portrait d'un compagnon adorable, un peu réservé au premier abord, qui vient volontiers au contact une fois en confiance.

Frankie est un mâle croisé de taille moyenne, d'une vingtaine de kilos et âgé approximativement de 3 ans et 4 mois au moment de l'annonce. Arrivé au refuge en avril 2024, il y figure sous la mention « handicap », un mot derrière lequel se cache une épreuve : attaqué par d'autres chiens, le toutou a été si gravement blessé que l'amputation d'une patte s'est imposée.

FRANKIE Âge : 3 ans et 4 mois Localisation : Roumanie Roumanie Association : Mel'ting Pets Rencontrer FRANKIE

Loin d'être freiné sur le chemin de la vie, il s'est adapté à sa condition de « petit tripatte », pour reprendre la formule de l'annonce, et se déplace aujourd'hui sans difficulté.

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Un chien timide au premier abord

Face à ce qu'il ne connaît pas, Frankie se montre d'abord un peu timide, mais une fois en confiance, il vient volontiers au contact. L'association Mel'ting Pets le présente comme un chien adorable et estime qu'avec de la patience, de la douceur et beaucoup d'amour, il pourra évoluer positivement et gagner en assurance.

Cette aisance ne se limite pas aux humains, puisque le chien croisé s'entend très bien avec les autres toutous comme avec les représentants de la gent féline.

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Quel est son foyer idéal ?

Le chien à 3 pattes vit, pour l'heure, dans un refuge Roumanie, et l'annonce lui souhaite désormais de connaître la sécurité, la chaleur d'un foyer et tout l'amour qu'il attend. Pucé, primo-vacciné et stérilisé, Frankie attend sa famille pour la vie et peut être rapatrié en France par l'association pour commencer un nouveau chapitre de son existence.

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Le conseil de Woopets : comment vivre avec un chien à 3 pattes ?

Un chien à 3 pattes peut courir, jouer et profiter de nombreuses balades. Il faut simplement tenir compte de ses limites et lui laisser le temps de trouver son équilibre.

À la maison, des tapis antidérapants peuvent l'aider à se déplacer en toute sécurité, sans glisser. Limitez autant que possible les sauts et les escaliers, surtout s'il vient de perdre un membre.

Quant aux sorties, adaptez-les à son niveau d'énergie et ses capacités. S'il se fatigue ou montre des signes d'inconfort, nous vous invitons à faire une pause.

De même, gardez un œil sur son poids, car chaque kilo en trop sollicite davantage ses articulations. Des visites régulières chez votre vétérinaire permettent de vérifier que tout va bien et de repérer d'éventuelles douleurs.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Mel'ting Pets sur l’annonce Animaux.fr de Frankie.