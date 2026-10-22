Ce chien sourd trouvé près d’une autoroute est adopté par une famille qui apprend à lui parler par gestes

Retrouvé seul le long d'une autoroute du sud de l'Allemagne, Buddy, un Dogue Argentin, a été conduit dans un refuge où le personnel a découvert qu'il n'entendait pas. Une employée lui a donné un jouet, l'a filmé en train d'en profiter et a envoyé la vidéo à sa propre famille, sans se douter de ce que ces images allaient déclencher.

Personne ne savait comment Buddy s'était retrouvé seul sur la route. Au refuge, l'équipe a vite compris qu'il n'entendait pas : même ses tentatives d'aboiement sonnaient étrangement. Le grand chien blanc n'avait pourtant rien perdu de son entrain, et c'est en le voyant profiter du jouet qu'elle venait de lui offrir que l'employée l'a filmé pour partager la scène avec les siens, rapporte I Heart A Dog.

© Gentle Souls Stories / YouTube (capture d'écran)

Cette famille n'envisageait pas d'agrandir la maisonnée, car un chien vivait déjà sous son toit. Mais cette courte vidéo a laissé une impression tenace, d'autant que tout le monde redoutait que la taille et la surdité du Dogue Argentin compliqueraient sa recherche d'un foyer.

C'est ainsi que 2 semaines plus tard, Buddy franchissait la porte de sa nouvelle maison !

Des premières nuits agitées

Si le nouveau venu semblait ravi d'être entouré et avide de toute l'attention qu'on pouvait lui offrir, les premiers soirs ont été une autre affaire. Selon sa famille, Buddy criait dans son sommeil. Pour l'aider à se calmer, ses proches ont fini par se relayer à ses côtés et lui tenir les pattes jusqu'à ce qu'il s'apaise.

Son passé, lui, reste un mystère. Ses proches ont soupçonné qu'il puisse venir d'un élevage intensif et se sont demandé si sa surdité avait joué un rôle dans son abandon, sans jamais apprendre où il avait vécu avant le refuge. Ce qu'ils savaient, en revanche, c'est que ce chien avait besoin de patience et de réconfort.

Un chien adorable

À mesure qu'il prenait ses marques, Buddy s'est montré très curieux des objets du quotidien, la télévision en tête. Un coussin orné d'un pissenlit l'a particulièrement intrigué : il poussait la fleur du bout de la truffe, apparemment dans l'espoir de la voir bouger !

© Gentle Souls Stories / YouTube (capture d'écran)

Ses réactions ont aussi surpris sa famille. Endormi, il pouvait ne pas remarquer son humain qui se levait pour préparer un café, mais il réagissait parfois à l'instant même où quelqu'un ouvrait une porte, sans avoir perçu le moindre son. Ses proches en ont déduit qu'il captait de subtils changements dans l'air et se fiait avant tout à ce qu'il voyait et sentait.

Pour se faire comprendre, la famille a adopté le langage des signes et autres gestes, sans renoncer pour autant à lui parler. Son humain, bavard de nature, a continué à s'adresser à lui.

Une petite routine attendrissante

Les câlins ont toujours occupé une place centrale dans cette relation. Buddy recherchait la proximité des siens et, au coucher, a pris une habitude bien à lui : attendre qu'on soulève les couvertures, puis se faufiler dessous pour y passer la nuit. Un rituel bien loin des cris des premiers soirs !

© Gentle Souls Stories / YouTube (capture d'écran)

Et quand son humain était contrarié ? Le toutou venait souvent se poster tout près et restait là, ce qui laissait penser à ses proches qu'il percevait, même sans entendre leur voix, que quelque chose avait changé.

Buddy n'aura jamais entendu la voix des siens, mais entre les signes de la main, les câlins et les couvertures soulevées chaque soir, il n'a jamais manqué d'amour !