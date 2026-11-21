À 78 ans, Mike Retzlaff, vétéran de l'US Air Force, a pour chienne d'assistance Harper, que sa sœur Jeri avait élevée dès la naissance, relate People.com . Depuis son retour de la guerre du Vietnam, en 1970, il vivait avec une audition diminuée qu'il n'avait jamais fait contrôler, jusqu'à ce qu'un policier l'arrête parce qu'il n'avait pas dégagé la voie devant une ambulance et l'encourage à contacter l'organisation Canine Companions.

Retraité depuis 2006 avec le grade de Chief Master Sergeant (l'équivalent du Major dans l'armée de l'air française), Mike Retzlaff comptait 38 années de carrière dans l'US Air Force, au cours desquelles il a servi pendant la guerre du Vietnam. Durant ces années, il a souvent été exposé aux tirs, et il explique qu'en zone de guerre, il n'était pas question de porter des bouchons d'oreilles.

© Cindy Lawton Photography

« Juste après avoir quitté le Vietnam (juillet 1970), j'ai remarqué que j'avais du mal à entendre un chuchotement et je ne me suis pas soucié de faire vérifier mes oreilles. J'ai simplement vécu avec », raconte l'ancien militaire. Faire répéter ses interlocuteurs était devenu une habitude dans ses conversations et, même une fois retraité, il n'avait toujours pas fait examiner ses oreilles.

Une conversation au bord de la route

Un jour, Mike n'a pas dégagé la voie devant une ambulance, et un agent de la patrouille routière l'a fait s'arrêter. Une fois ses papiers remis, « nous avons eu une conversation qui a changé ma vie à jamais », se souvient-il.

Le policier l'a interrogé sur son handicap. Mike, dont le véhicule portait des plaques de vétéran handicapé, lui a alors parlé de ses difficultés à entendre et d'un stress post-traumatique sévère.

Or l'agent revenait tout juste d'un événement de relations publiques, durant lequel il avait été posté à côté de personnes élevant de futurs chiens d'assistance. Il a cité leur nom, Canine Companions, avant de poser sa condition. « Je vous donne un avertissement verbal si vous promettez de les contacter », a-t-il lancé. Encouragé de la sorte, l'ancien militaire a demandé de l'aide pour sa perte d'audition.

Ce nom ne lui était pas inconnu. Voilà 10 ans que sa sœur, Jeri Retzlaff, accueille des chiots pour Canine Companions : les 7 qu'elle a élevés depuis 2016 sont tous devenus, une fois diplômés, chiens d'assistance ou d'établissement. Depuis 2021, elle est aussi gardienne d'élevage, et l'un des chiens passés par son foyer a fini par rejoindre son frère.

« J'ai été le premier humain à la tenir après sa naissance »

Labrador Retriever au pelage noir, Harper est en effet née d'une des reproductrices dont Jeri s'occupait. Désignée « mère de naissance », cette dernière avait reçu l'aide de Mike pour accueillir la petite chienne. « J'ai été le premier humain à la tenir après sa naissance », confie-t-il. Sa sœur a ensuite élevé l'animal et, quelques années après cette naissance, c'est à lui que Harper a été attribuée.

© Courtney Unger

Aujourd'hui, la chienne partage le quotidien du vétéran : elle le prévient lorsqu'une sirène retentit et l'apaise pendant ses épisodes de stress post-traumatique.