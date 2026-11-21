Dans le Val-d'Oise, policiers et sapeurs-pompiers s'attendaient à trouver une personne décédée en entrant dans un pavillon d'où s'échappaient de fortes odeurs. C'est Jinja, une chienne Berger Blanc Suisse de 12 ans, qu'ils ont découverte, sale et si faible qu'elle tenait à peine debout.

Tout est parti d'une alerte, comme le raconte Action Protection Animale sur son site : une puanteur tenace se dégageait d'une maison du Val-d'Oise, tandis qu'un chien mal en point errait sur le terrain. De quoi faire redouter le pire aux forces de l'ordre, qui se sont rendues sur place avec les pompiers en pensant qu'un corps les attendait peut-être à l'intérieur.

Personne n'était décédé entre ces murs. Le logement, en revanche, était d'une saleté extrême : au sol, une eau croupie, haute de plusieurs centimètres, se mêlait à l'urine et aux déjections, et le jardin ne valait guère mieux. C'est dans cet environnement que se trouvait Jinja.

© Action Protection Animale

Sous la crasse, un pelage blanc

Difficile, à ce moment-là, de reconnaître un Berger Blanc Suisse. Boue, urine et déjections recouvraient entièrement la chienne, et sa fourrure pleine de nœuds n'avait plus rien de clair. Et dessous ? Un corps squelettique, presque sans muscles, que ses pattes portaient à peine tant elle était affaiblie.

Aussitôt prévenue, Action Protection Animale l'a recueillie. Son toilettage a réclamé 5 bains : la crasse est partie peu à peu, jusqu'à ce que le poil redevienne à peu près blanc.

© Action Protection Animale

Une fois lavée, la vieille chienne a révélé une maigreur extrême, mais aussi un caractère que l'équipe décrit comme très doux : malgré sa faiblesse, elle s'est laissé manipuler docilement, rapporte l'association.

Jinja est aujourd'hui hospitalisée et suivie par des vétérinaires. Sa faiblesse reste préoccupante et nul ne peut dire quand elle aura récupéré : sa remise sur patte demandera du temps et beaucoup de soins.

© Action Protection Animale

Le soir même, son propriétaire la réclame

Et le propriétaire, dans tout cela ? Identifié, il n'était pas décédé : il était simplement parti travailler. Le soir de l'intervention, il a appelé Action Protection Animale afin de récupérer sa chienne, raconte l'association. La réponse a été immédiate : Jinja avait été saisie, et il n'était pas question de la lui rendre.

Questionné sur l'état de la chienne, l'homme a mis celui du pelage sur le compte d'un fil de tondeuse cassé, toujours selon APA. Quant à la maigreur de l'animal, il n'a avancé aucune explication.

Action Protection Animale indique avoir porté plainte pour maltraitance animale. Elle veille désormais sur sa protégée et promet de donner de ses nouvelles.