« Il n'avait plus de force » : un chien est sauvé après 4 jours coincé dans une ravine

Pendant 4 jours, un chien croisé Berger et Husky est resté coincé dans une ravine de Saint-André, à La Réunion, bloqué au-dessus d'un rempart, tandis que ses hurlements parvenaient jusqu'aux riverains installés en contrebas. Guillaume, cordiste depuis une vingtaine d'années, s'est porté volontaire et l'a ramené sain et sauf, rapportait Linfo.re .

Tout a commencé par des cris venus d'en haut. En contrebas de la falaise, à Saint-André (La Réunion), des habitants entendaient l'animal hurler depuis chez eux et ont décidé de donner l'alerte. L'un d'eux raconte que les plaintes avaient débuté le mercredi 14 octobre et que les pompiers ont alors été appelés.

« Depuis mercredi, on a entendu le chien crier dans la falaise, en haut, alors on a appelé les pompiers. Le soir, il y avait beaucoup de hurlements, ça empêchait de dormir. Ça fait vraiment de la peine, le chien n’arrêtait pas de hurler »

Pour l'association APEBA (Association pour l'Education à la Bienveillance Animale), c'était une véritable course contre la montre : une intervention rapide s'imposait pour sortir de là le chien coincé dans la ravine.

Un cordiste volontaire descendu le long de la falaise

Guillaume, cordiste depuis 2 décennies, a proposé son aide et son expertise pour tenter de porter secours au canidé en détresse. Fort de cette longue pratique, il est descendu le long de la falaise pour le retrouver et, quelques minutes plus tard, le quadrupède était ramené sain et sauf.

« Il n'avait plus de force »

« J’ai vu qu’il ne pouvait plus bouger, il n’avait plus de force. Je lui ai donné une petite boîte de sardines. »

Guillaume a aussi décrit l'endroit où le canidé s'était retrouvé prisonnier. Dans le canyon, un petit ravin est traversé par un cours d'eau qui rejoint ensuite la rivière du Mât ; l'animal était coincé au-dessus d'un rempart, à une centaine de mètres, et ne pouvait plus bouger de cet emplacement.

Ludovic Wyttenbach, bénévole, évoque une légère blessure, sûrement due selon lui à la chute ou aux efforts du chien pour se débattre et sortir, mais sans gravité.

« Il a une petite plaie, c’est sûrement dû à la chute ou au fait qu’il a essayé de se débattre en bas pour sortir. Mais ce n’est pas grave. Heureusement pour lui »

Le rescapé, baptisé Dioré par ses bienfaiteurs, était par ailleurs en état de déshydratation non sévère. Il n'est pas identifié. Possédant des yeux vairons, il s'agit vraisemblablement d'un croisé Berger et Husky Sibérien.