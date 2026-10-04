Atteinte d'une maladie rare, cette chienne devant fuir le soleil cherche une famille depuis 3 ans

Après un long voyage pour rejoindre le Canada, Koa n’a toujours pas trouvé de famille malgré son tempérament affectueux et attachant. A 7 ans, cette chienne souffrant de dermatomyosite et secourue au Mexique espère encore rencontrer des adoptants prêts à respecter ses besoins particuliers, notamment en la protégeant du soleil.

Koa a 7 ans et attend de rencontrer sa famille pour toujours depuis son sauvetage à des milliers de kilomètres de l'endroit où elle vit actuellement. Cette chienne atteinte d'une maladie rare, faisant qu'elle ne doit pas s'exposer au soleil, est entre de bonnes mains, celles des bénévoles d'une association canadienne qui ne désespèrent pas de la voir vivre les joies de l'adoption.



DogMex

Koa avait été recueillie par le refuge La Casa del Mestizo, à Mexico, après avoir été découverte errante et extrêmement mal en point. Elle souffrait d'une affection cutanée qui lui avait fait perdre la majeure partie de son pelage. Par ailleurs, elle gémissait au moindre toucher.

« Les gens avaient peur de s’approcher d’elle ou de lui donner à manger, et des personnes mal intentionnées pouvaient s'en prendre à [elle en raison de son] apparence », raconte Laura Daverio, bénévole au refuge mexicain, à The Dodo .

Elle devait subir des soins fréquents et intensifs. Toutefois, elle restait douce et sociable tout au long du processus. « Elle n’a jamais été agressive, à aucun moment. Même dans une situation où elle devait être terrifiée, elle avait un comportement irréprochable », dit, en effet, Laura Daverio.



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Les examens réalisés par la vétérinaire ont révélé que la chienne souffrait de dermatomyosite, une maladie auto-immune rare qui atteint la peau et les muscles. Un autre des symptômes de l'affection est qu'elle est extrêmement sensible au soleil. De ce fait, elle ne doit pas y être exposée, et ses promenades ne peuvent s'effectuer qu'avant 9 heures et après 17 heures.

L'attente se poursuit, mais l'espoir demeure

Après son séjour à La Casa del Mestizo, elle a fait un long voyage vers le Canada, puisqu'elle a été transférée au West Coast Paws Dog Rescue, en Colombie-Britannique, grâce à l'association DogMex.

Si Koa s'est vite adaptée à son nouvel environnement et n'a pas tardé à devenir la meilleure amie des bénévoles, elle n'a malheureusement fait l'objet d'aucune demande d'adoption depuis son arrivée.



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« On se sent vraiment triste et découragé, surtout parce qu’elle est une chienne qui a des besoins particuliers », confie Zoë Yoxall, cofondatrice de West Coast Paws Dog Rescue.

Elle et son équipe espèrent encore trouver le foyer idéal pour Koa. Elles cherchent une personne patiente, disposée à la protéger du soleil et à surveiller son état de santé.