Trouvée seule dans la rue, une Puggle de 13 ans a été recueillie par une femme habituée à accueillir des animaux, qui raconte son histoire dans une vidéo relayée par Cheezburger . Quelques heures lui ont suffi pour apprendre que la maîtresse de la chienne était à l'hôpital. Une semaine plus tard, pourtant, personne dans la famille n'était venu la chercher…

La chienne déambulait dehors, sans personne à ses côtés, lorsqu'elle a été repérée. Comme l'amie qui l'avait trouvée ne pouvait pas la garder chez elle, la détentrice du compte TikTok @sfmcguire, qui a l'habitude d'accueillir et de soigner des animaux, a proposé qu'on la lui amène. La nouvelle venue a été baptisée Petunia.

Quelques heures plus tard, sa gardienne avait retrouvé la trace de sa maîtresse et appris que celle-ci était hospitalisée. D'après elle, cette Puggle de 13 ans n'entendrait presque plus rien et s'appellerait en réalité Anna.

© @sfmcguire / TikTok

Du porche au trottoir

Comment une chienne aussi âgée avait-elle pu se retrouver dehors ? D'après ce que sa bienfaitrice a pu reconstituer, la vieille dame avait confié son animal à un proche au moment d'entrer à l'hôpital. Peu désireux de s'en charger, celui-ci l'aurait conduite chez une autre personne de la famille et, ne trouvant personne, l'aurait attachée sous le porche. Cette dernière n'aurait d'ailleurs pas su qu'elle était censée veiller sur la chienne.

La laisse n'a pas retenu grand-chose : avec son cou presque inexistant, la Puggle a glissé hors de son collier et s'est mise à errer dans les rues, jusqu'à ce que quelqu'un la remarque.

© @sfmcguire / TikTok

Sa nouvelle gardienne a alors demandé aux proches ce qu'elle devait faire de l'animal, mais aucun ne semblait vraiment s'en préoccuper. Une semaine après son arrivée, Petunia vivait toujours sous son toit : la famille savait où elle se trouvait, mais personne n'était passé la récupérer.

Des dents qui en disent long

Ce peu d'empressement tranchait avec ce que sa nouvelle maman d'accueil avait sous les yeux. Malgré son grand âge, la chienne possédait encore toutes ses dents, saines et solides, des griffes bien entretenues, un pelage propre et l'allure d'un animal qui mange à sa faim. Pour @sfmcguire, « il est très évident que sa propriétaire prenait très bien soin d'elle ».

Voilà pourquoi l'idée de la voir partir en refuge lui était insupportable. La situation n'a pourtant rien de rare à ses yeux : quand une personne âgée est hospitalisée sans avoir pu faire garder son animal, plus personne ne sait vraiment quoi en faire.

En attendant le retour de sa maîtresse

Elle a donc soumis à la famille une solution toute simple : veiller sur Petunia sans demander un centime, jusqu'à ce que la grand-mère soit rétablie. L'offre a été acceptée sans hésitation. À ceux qui regardent sa vidéo, elle demande s'ils n'auraient pas agi de la même façon, avant de montrer la chienne : « Regardez sa bouille ! »

Depuis, la Puggle a rejoint les autres animaux de la maison et partage leur quotidien, en attendant que sa maîtresse se rétablisse et puisse venir la récupérer. Sous la vidéo publiée sur TikTok, les internautes ont surtout dénoncé le comportement de la famille, prenant massivement le parti de la grand-mère.

Et la suite ? @sfmcguire ne souhaitait pas pour autant rompre le contact avec la grand-mère. Bien au contraire : si celle-ci avait de nouveau besoin de faire garder sa Puggle, elle tenait à pouvoir lui venir en aide.

© @sfmcguire / TikTok

Une belle preuve de solidarité, qui rappelle qu'un simple geste de générosité peut faire toute la différence, notamment lorsque les circonstances de la vie deviennent difficiles.