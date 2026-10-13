Une chienne se baigne près du rivage, puis joue avec un dauphin pendant une vingtaine de minutes

Airlie, une chienne qui adore se baigner, a eu droit à une rencontre pour le moins insolite au large de Wilmington, en Caroline du Nord. Pendant une vingtaine de minutes, elle a joué avec un dauphin qui semblait, lui aussi, ravi de prolonger ce drôle de tête-à-tête.

Qui ne se souvient pas de Flipper, le dauphin le plus célèbre du petit écran, aussi intelligent que proche des humains et toujours prêt à leur venir en aide ? Il semblerait bien qu'une chienne ait trouvé son propre Flipper lors d'une simple baignade près de chez elle, rapportait WECT .

La chienne en question est une femelle Braque allemand à poil court répondant au nom d'Airlie. Elle et sa propriétaire Jordan Coffin habitent Wilmington, une ville côtière située en Caroline du Nord (Etats-Unis). Elle a donc souvent l'occasion de se baigner, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle adore ces moments.



WECT News / Facebook

Récemment, ils ont été rendus encore plus mémorable grâce à l'arrivée d'un invité surprise, un dauphin en l'occurrence.

Le cétacé s'est laissé guider par sa curiosité et s'est approché d'Airlie alors qu'elle s'amusait près du rivage. La chienne n'était pas mécontente de trouver un partenaire de jeu, même s'il n'était pas du tout du même milieu.

« Ils n’arrêtaient pas de jouer ensemble, raconte une Jordan Coffin émerveillée et attendrie. Le dauphin nageait autour d’elle et elle poursuivait le dauphin. Elle sortait de l’eau, et le dauphin s’approchait du bord du quai, en éclaboussant avec sa queue, comme s’il la cherchait. Puis elle retournait dans l’eau pour jouer à nouveau avec lui. »

La scène a duré une vingtaine de minutes

Cette séance de jeu surréaliste et touchante a duré une bonne vingtaine de minutes, d'après la maîtresse d'Airlie.

Cette dernière a tenu à préciser qu'elle avait bien observé l'animal marin avant de laisser sa chienne entrer dans l'eau ; elle s'était ainsi assurée qu'il s'agissait bien d'un dauphin, et non pas d'un requin par exemple.

Jordan Coffin a eu la bonne idée de filmer la scène. La vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux, notamment par WECT News sur sa page Facebook. La voici :