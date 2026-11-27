À Corona, en Californie, Raider n'a jamais eu pour mission de courir après des suspects. Entré dans la police de la ville en 2018, ce Labrador y occupait un poste à part, auprès de celles et ceux qui traversaient des moments éprouvants. Après des années de service, l'heure est venue pour lui de raccrocher, et ses collègues ne l'ont pas laissé partir sans cérémonie.

La nouvelle, relayée par I Heart Dogs, a été annoncée par la Corona Police Officers' Association, l'association des policiers de la ville, qui a rendu un hommage appuyé à son collègue à 4 pattes.

Pendant des années, Raider a réconforté des victimes, des enfants et des équipes de premiers secours, sans oublier les membres de son propre service.

© Corona Police Officers' Association / Facebook

Un policier pas comme les autres

À son arrivée en 2018, le toutou a ouvert la voie : il était le tout premier chien de service d'établissement de la police de Corona. Rien à voir avec les chiens policiers classiques, formés aux missions d'intervention ! Son travail à lui reposait sur le soutien émotionnel, la compagnie et le lien tissé avec les habitants.

Mais un tel rôle ne s'improvise pas. Avant de rejoindre les agents, Raider avait suivi une formation spécialisée chez Canine Companions for Independence, à Oceanside, toujours en Californie. Petits ou grands, quelles que soient leurs capacités, tous pouvaient l'approcher sereinement : le Labrador maîtrisait 40 commandes. Chien de service certifié, il avait reçu un apprentissage conforme aux normes d'Assistance Dogs International.

Aux côtés des enfants, jusque dans la salle d'audience

Tout au long de sa carrière, le Labrador a épaulé des victimes et des témoins de crimes, parmi lesquels des enfants confrontés à de dures épreuves.

L'une de ses missions comptait tout particulièrement. Face à une personne soupçonnée de les avoir maltraités, certains enfants étaient appelés à témoigner au tribunal. Raider leur apportait alors son soutien.

Son emploi du temps ne s'arrêtait pas aux portes du tribunal. Écoles et hôpitaux figuraient aussi à son agenda, tout comme les services municipaux et les événements réunissant les habitants. Il prenait également part à des événements adaptés, où sa formation lui permettait d'aller vers des personnes aux capacités et aux besoins différents.

Et les policiers dans tout ça ? Eux aussi pouvaient compter sur lui. Dans les moments les plus difficiles, leur compagnon à 4 pattes réconfortait les membres de l'association et aidait les premiers intervenants à gérer leur stress après des interventions éprouvantes.

© Corona Police Officers' Association / Facebook

Pour son départ, ses collègues lui ont organisé une fête, où Raider n'était pas le seul invité à fourrure : plusieurs autres chiens de service étaient de la partie.

Dans son message, l'association a remercié le Labrador pour ses années de service. Quant à sa nouvelle vie, elle la lui a souhaitée gourmande, paisible et ponctuée de caresses sur le ventre au sein de sa famille. Un programme bien rempli !