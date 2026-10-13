Une chienne retrouvée déshydratée et méconnaissable parmi 82 chiens abandonnés à leur sort

Après une semaine d’intervention, les 82 chiens ont finalement pu être évacués du refuge texan où ils étaient détenus dans des conditions alarmantes, avec notamment le sauvetage in extremis d'une chienne séniore malade appelée Baby Reina. Pris en charge par la Brandywine Valley SPCA, ils pourront être proposés à l’adoption une fois leur état de santé stabilisé.

La Brandywine Valley SPCA a mobilisé une équipe constituée d'une douzaine de personnes pour procéder à l'évaluation de l'état de santé de 82 chiens et à leur évacuation, alors qu'ils vivaient dans un refuge dont la propriétaire est accusée de maltraitance. Un travail qui s'est étendu sur une semaine, rapportait NBC Philadelphia .

L'association est intervenue dans la structure d'accueil en question, le Dogtown Ranch Sanctuary Rescue and Rehab à Rockdale, au Texas (Etats-Unis), aux côtés des adjoints du shérif du comté de Milam.

Elle a négocié et obtenu le retrait des canidés auprès de la fondatrice du refuge, Angela Sera, en raison des très mauvaises conditions dans lesquelles ils étaient détenus. Il n'y avait d'ailleurs pas que des chiens mal en point à secourir ; les intervenants y ont également découvert et sauvé un cheval.

Angela Sera, 69 ans, a été arrêtée le 6 octobre 2026 et placée en détention à la prison du comté de Milam. Inculpée de cruauté envers les animaux, elle connaîtra bientôt la date de son procès.

Une chienne âgée sauvée in extremis

Parmi les chiens pris en charge, une femelle séniore croisée appelée Baby Reina était dans un état particulièrement préoccupant. Elle était extrêmement maigre, déshydratée, réagissait à peine et restait couchée sur ses propres excréments dans une cage métallique.

Emmenée aux urgences vétérinaires, elle a été soignée et a pu quitter la clinique pour être placée au refuge de la Brandywine Valley SPCA. Elle se porte mieux depuis.



Brandywine Valley SPCA / Facebook

« Je suis extrêmement fier de notre équipe pour tout le travail qu’elle a accompli afin d’aider ces chiens », a déclaré Adam Lamb, directeur général de l'association texane de protection animale.

Les chiens seront proposés à l'adoption dès que leur état de santé le permettra.

L’info Woopets : quand les conditions d’accueil d’un refuge deviennent-elles préoccupantes ?

Un refuge a pour mission de protéger les animaux, mais le fait d’être accueilli dans une structure dédiée ne garantit pas à lui seul de bonnes conditions de vie. La maltraitance peut notamment prendre la forme de négligence, lorsque les besoins fondamentaux des animaux ne sont plus correctement assurés.

La surpopulation ou le manque de ressources humaines et matérielles peuvent compliquer le suivi quotidien des pensionnaires. Alimentation, hygiène, espace, exercice et soins vétérinaires doivent pourtant rester adaptés au nombre d’animaux accueillis.

L’absence de suivi médical peut également avoir de lourdes conséquences ; une maladie, une blessure ou un état de dénutrition peuvent rapidement s’aggraver lorsqu’ils ne sont pas détectés et pris en charge.

Enfin, des locaux insalubres, des boxes inadaptés, l’accumulation de déjections ou l’absence d’accès permanent à l’eau sont autant de signaux inquiétants. Ces difficultés peuvent expliquer comment une situation de négligence s’installe, mais elles ne sauraient justifier la maltraitance. La structure qui accueille les animaux reste responsable de leur bien-être et de leur sécurité.