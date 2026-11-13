Un refuge recueille un chien errant avec sa laisse, puis obtient que son détenteur le lui cède

Harnais sur le dos et laisse glissant derrière lui, un petit chien a arpenté les rues d'Espagne pendant au moins 1 semaine, jusqu'à ce qu'une personne qui le croisait régulièrement demande de l'aide pour lui. Au refuge, sa puce électronique a parlé à sa place : un parcours fait de plusieurs changements de vie, dont une écurie d'où il ne cessait de s'échapper. Aujourd'hui, Rey espère une famille pour de bon, en France !

Son annonce, publiée sur Animaux.fr par l'association Galgos Angel, présente Rey comme un croisé Ratonero Bodeguero Andaluz né en juin 2024, soit âgé de 2 ans et 5 mois. Il arbore un petit gabarit, entre 8 et 9 kg environ, pour 40 cm au garrot.

Avant d'être pris en charge, ce toutou a été repéré à plusieurs reprises, à des heures variées, toujours équipé de son harnais, laisse encore attachée et traînant au sol.

Une personne qui l'apercevait régulièrement a fini par donner l'alerte. Direction un refuge espagnol, où la lecture de sa puce électronique a permis de remonter le fil de son histoire.

Rey Race : Ratonero Bodeguero Andaluz Âge : 2 ans et 5 mois Localisation : Espagne Espagne Association : GALGOS ANGEL Rencontrer Rey

Ce que la puce a révélé

Au départ, une famille l'avait choisi comme petit compagnon. Puis Rey a grandi, et ses premiers adopants n'en ont plus voulu. Il a alors atterri chez quelqu'un d'autre, hébergé dans une écurie au milieu des chevaux... Un endroit qu'il fuyait sans relâche.

Le refuge s'est rapproché de cette personne et a obtenu qu'elle lui cède le chien.

© Galgos Angel / Animaux.fr

De la méfiance aux câlins

À son arrivée, le rescapé gardait une certaine réserve. Dès qu'une main se tendait vers lui, il tournait la tête sur le côté, tout en restant sur place plutôt que de s'éloigner. Son annonce avance une explication possible, sans la trancher : les caresses lui étaient peut-être peu familières, ou ses contacts avec les humains n'avaient pas toujours été doux.

Placé en famille d'accueil, il a pris goût aux petit attentions et se laisse aujourd'hui dorloter sans se faire prier. Gentil et très affectueux, voilà comment ses bienfaiteurs le dépeignent.

Avec ses congénères, tout roule : mâles ou femelles, petits ou grands, il s'entend avec tout le monde. Et à la maison ? Propre et facile à vivre, il marche très bien en laisse, même s'il tire encore un peu, et monte en voiture sans histoire.

© Galgos Angel / Animaux.fr

Un foyer où poser enfin les pattes

Côté santé, rien à signaler : stérilisé, à jour de ses vaccins et négatif au test de la leishmaniose, Rey est présenté sans handicap ni souci particulier. Ce test sera toutefois refait si une demande d'adoption arrive, puis renouvelé chaque année, car cette maladie est installée durablement en Espagne et peut rester indétectable pendant plusieurs années.

Les chats ? Personne ne sait encore, et le refuge propose d'organiser un test si une famille se déclare. Les enfants, eux, ne devraient pas lui poser de problème, vu son tempérament doux.

© Galgos Angel / Animaux.fr

Maison ou appartement, l'un comme l'autre lui conviendrait, à condition de sorties régulières et de vrais moments partagés avec les siens. Un deuxième chien sociable au sein du foyer foyer serait un bonus, lui qui aime tant la compagnie de ses semblables.

Identifié et déparasité, il pourra rejoindre Narbonne, Besançon, Dole, Strasbourg, Mulhouse ou Lyon, en France à la suite de son adoption. Après autant de changements d'adresse, il ne lui manque plus qu'une famille qui le garde, cette fois, pour de bon.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Galgos Angel sur l’annonce Animaux.fr de Rey.