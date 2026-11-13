Bouledogue Français : Pepper la chienne volée est rendue par la personne qui l'a achetée sur Facebook Marketplace

Pepper, une chienne Bouledogue Français de 9 ans, a été volée le mardi 10 novembre 2026 vers midi dans la voiture de sa famille, garée sur le parking d'un restaurant de Worthington, dans la région de Columbus (Ohio). Son histoire, relayée par WSYX , s'est bien terminée : revendue en ligne, la chienne a retrouvé sa propriétaire, Liz Harrison, qui l'a annoncé le jeudi 12 novembre.

Ce mardi-là, la famille s'était rendue dans le secteur pour voir l'ophtalmologue vétérinaire de Pepper, qui souffre d'une blessure à l'œil droit. La voiture était stationnée sur le parking du restaurant J. Alexander's, où Liz Harrison et les siens sont entrés récupérer des plats à emporter. À leur retour, la vitre arrière avait été fracassée et la femelle Bouledogue Français n'était plus là.

Une chienne sous traitement

Pour Liz Harrison, l'inquiétude ne tenait pas seulement à la disparition elle-même. Pepper doit recevoir un traitement 3 fois par jour et garde des besoins médicaux persistants à l'œil, déjà opéré et soigné. La savoir sans ses médicaments préoccupait particulièrement sa propriétaire.

Liz a Pepper depuis que celle-ci a 16 semaines. À la maison, la chienne n'est pas seule : la famille a un autre Bouledogue Français, Olive, une femelle de 5 ans avec laquelle elle forme un duo très soudé.

Un appel lancé sur les réseaux sociaux

Après le vol de sa chienne, Liz a diffusé un appel sur les réseaux sociaux et s'est tournée vers ABC 6 pour faire connaître la disparition. Son message s'adressait à quiconque détenait Pepper : il suffisait de la déposer dans un refuge ou chez un vétérinaire, et elle promettait de venir la chercher sans poser la moindre question.

Quelques jours ont passé avant que quelqu'un ne prenne contact avec elle. Entre-temps, Pepper avait été revendue sur Facebook Marketplace, et la personne qui l'y avait achetée a joint Liz Harrison afin de lui rendre la chienne.

Retrouvailles à la clinique vétérinaire

Pepper n'est pas rentrée directement à la maison. Elle a d'abord été conduite à la clinique vétérinaire MedVet, à Worthington, la ville même où elle avait été enlevée, pour y être examinée. C'est là que Liz et les siens sont venus la récupérer.

Si Pepper a retrouvé sa famille, l'affaire n'est pas close pour autant : la police de Columbus poursuit son enquête sur le vol.