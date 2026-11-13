« Il a un caractère merveilleux » : une agente décrit ce chien qui aurait été poussé hors d’un SUV

Un habitant de Canton, dans le Massachusetts (Etats-Unis), affirme avoir vu une conductrice pousser un petit chien hors de son SUV avant de repartir, le mardi 3 novembre au matin, rapportait NBC Boston . Le croisé Cairn Terrier, recueilli par le contrôle animalier, attend au refuge que les enquêteurs identifient son propriétaire.

La scène s'est déroulée devant une maison de Trayer Road, à Canton (Massachusetts), et le service animalier local (Canton Animal Control) a ouvert une enquête sur ce présumé abandon dès la semaine des faits. Rien ne permet encore d'affirmer que la femme au volant est la maîtresse de l'animal, et c'est précisément l'une des questions auxquelles les agents tentent de répondre.

Vers 9 h le mardi 3 novembre, le témoin a vu le véhicule s'immobiliser devant sa pelouse. « Je travaillais à mon bureau et j'ai vu une voiture s'arrêter, faire sortir un chien de la voiture sur ma pelouse puis repartir », a-t-il confié le jeudi suivant, en demandant à rester anonyme. Il décrit une femme d'âge moyen au volant d'un Toyota RAV4 argenté, dont la carrosserie évoque les modèles produits entre 2019 et 2025. Toujours selon lui, elle a lancé un jouet sur l'herbe, poussé le chien hors du véhicule, puis repris la route sans tarder.

« Il a un caractère merveilleux »

Un agent du contrôle animalier s'est rendu sur place et a emmené le toutou, ainsi qu'une balle Nerf bleu et orange restée dans le jardin. L'animal paraissait sale, mais ne présentait aucune blessure ni aucun signe de détresse apparents. Il a ensuite été conduit au refuge du service, où il se trouve désormais en sécurité.

Il s'agit d'un petit mâle adulte, vraisemblablement croisé Cairn Terrier, qui portait un collier et une puce électronique. Cette identification n'a toutefois jamais été enregistrée, et aucune médaille n'accompagnait le collier : impossible, donc, de remonter directement jusqu'à un foyer. « Il a un caractère merveilleux », confie Stacy Benton, agente du Canton Animal Control.

D'anciens dossiers vétérinaires pour retrouver une piste

Faute de ce raccourci, le personnel du refuge cherche le propriétaire par d'autres moyens, notamment en collaboration avec une clinique vétérinaire de la North Shore, afin de retracer l'historique du chien à partir d'anciens dossiers de soins.

La police de Canton a quant à elle demandé aux habitants du quartier de Trayer Road de revoir les enregistrements de leurs caméras de surveillance et de leurs sonnettes connectées du matin du 3 novembre, en particulier s'ils y aperçoivent un Toyota RAV4 argenté. Quiconque reconnaît le chien, a remarqué quelque chose ce mardi-là ou détient des images est invité à joindre le contrôle animalier, l'enquête restant en cours.

Des adoptants potentiels pour le chien

En attendant, plusieurs personnes se sont déjà manifestées pour adopter le rescapé. Il n'est cependant pas adoptable à ce jour : les agents demandent qu'on leur laisse le temps de mener leurs vérifications et d'achever la garde obligatoire de 10 jours prévue pour les animaux errants. Si le petit canidé devient un jour disponible, l'information sera communiquée le moment venu.