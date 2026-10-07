Un chien traînant sa laisse guide un policier vers son maître, incapable de se relever depuis 3 heures
Un petit chien très agité a réussi à attirer l’attention d’un policier en pleine patrouille, avant de le conduire jusqu’à son maître qui, victime d’un malaise, était incapable de se relever depuis 3 heures. Grâce à l’intervention de l’agent, guidé jusqu’au domicile par son fidèle compagnon, l’homme a pu être secouru à temps et retrouver son foyer auprès de ses 2 amis canins.
Sur sa page Facebook, la police de Leawood (Leawood Police Department), au sud de Kansas City dans l'Etat du Kansas (Etats-Unis), a partagé le mardi 29 septembre 2026 une vidéo montrant l'acte héroïque d'un chien ayant permis à l'un de ses agents de porter secours au maître de l'animal pris d'un malaise. Un récit relayé par KMBC.
L'incident s'est produit le 17 septembre. Cette nuit-là, l'officier de police en question effectuait sa patrouille habituelle au volant de sa voiture quand il a été surpris de se retrouver face à un petit chien. Ce dernier se tenait au milieu de la route. Il semblait très agité, aboyant et traînant sa laisse.
Leawood Police Department / Facebook
Après avoir ordonné en vain au quadrupède de rentrer chez lui, le policier a réalisé qu'il se passait quelque chose d'inquiétant et qu'il cherchait manifestement à attirer son attention. Il a décidé de se fier à son instinct et est remonté dans son véhicule pour suivre le chien.
Une demi-rue plus loin, le loulou s'est dirigé vers une maison dont le garage était ouvert. Un 2e chien se trouvait devant la porte de celui-ci.
Leawood Police Department / Facebook
« Salut les gars ! C'est ici que vous vivez ? » a-t-il demandé au duo canin, puis en s'approchant du garage, il a entendu un homme crier à l'aide.
Le maître ne parvenait plus à se relever depuis 3 heures
La victime était tombée et incapable de se relever. Elle était dans cette situation depuis 3 heures.
Le policier s'est empressé de lui venir en aide et a appelé une ambulance. L'homme a été traité et a pu s'en remettre à la maison, entouré de ses fidèles compagnons à 4 pattes.
Le premier chien a fait preuve d'héroïsme en guidant l'agent vers son propriétaire mal en point. Son congénère a été tout aussi loyal et courageux en restant auprès de son humain jusqu'à l'arrivée des secours.
Voici la vidéo :
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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