Un chien traînant sa laisse guide un policier vers son maître, incapable de se relever depuis 3 heures

Un petit chien très agité a réussi à attirer l’attention d’un policier en pleine patrouille, avant de le conduire jusqu’à son maître qui, victime d’un malaise, était incapable de se relever depuis 3 heures. Grâce à l’intervention de l’agent, guidé jusqu’au domicile par son fidèle compagnon, l’homme a pu être secouru à temps et retrouver son foyer auprès de ses 2 amis canins.

Sur sa page Facebook, la police de Leawood (Leawood Police Department), au sud de Kansas City dans l'Etat du Kansas (Etats-Unis), a partagé le mardi 29 septembre 2026 une vidéo montrant l'acte héroïque d'un chien ayant permis à l'un de ses agents de porter secours au maître de l'animal pris d'un malaise. Un récit relayé par KMBC .

L'incident s'est produit le 17 septembre. Cette nuit-là, l'officier de police en question effectuait sa patrouille habituelle au volant de sa voiture quand il a été surpris de se retrouver face à un petit chien. Ce dernier se tenait au milieu de la route. Il semblait très agité, aboyant et traînant sa laisse.



Leawood Police Department / Facebook

Après avoir ordonné en vain au quadrupède de rentrer chez lui, le policier a réalisé qu'il se passait quelque chose d'inquiétant et qu'il cherchait manifestement à attirer son attention. Il a décidé de se fier à son instinct et est remonté dans son véhicule pour suivre le chien.

Une demi-rue plus loin, le loulou s'est dirigé vers une maison dont le garage était ouvert. Un 2e chien se trouvait devant la porte de celui-ci.



Leawood Police Department / Facebook

« Salut les gars ! C'est ici que vous vivez ? » a-t-il demandé au duo canin, puis en s'approchant du garage, il a entendu un homme crier à l'aide.

Le maître ne parvenait plus à se relever depuis 3 heures

La victime était tombée et incapable de se relever. Elle était dans cette situation depuis 3 heures.

Le policier s'est empressé de lui venir en aide et a appelé une ambulance. L'homme a été traité et a pu s'en remettre à la maison, entouré de ses fidèles compagnons à 4 pattes.

Le premier chien a fait preuve d'héroïsme en guidant l'agent vers son propriétaire mal en point. Son congénère a été tout aussi loyal et courageux en restant auprès de son humain jusqu'à l'arrivée des secours.

Voici la vidéo :