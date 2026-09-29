Un chien privé d’eau et de nourriture pendant 2 semaines est pris en charge en urgence par un vétérinaire

Un chien retrouvé extrêmement maigre et dans un état critique a été pris en charge en urgence par un vétérinaire après l'intervention de la SPA Dieppoise, tandis que le lapin qui était détenu dans le même logement n’a malheureusement pas survécu à cette terrible épreuve. Face à ce drame, l'association normande entend désormais tout mettre en œuvre pour sauver le rescapé et a annoncé son intention de déposer plainte.

A Dieppe, en Seine-Maritime, une triste découverte a été faite dans un logement par l'association locale de protection animale, la SPA Dieppoise en l'occurrence : 2 animaux de compagnie affamés et privés de tout. Malheureusement, l'intervention a eu lieu trop tard pour l'un d'eux, d'après Les Informations Dieppoises .

« Pendant ces longues journées, ils ont attendu que quelqu’un revienne »

L'équipe de la structure d'accueil normande s'est rendue sur les lieux après avoir été sollicitée par la police municipale. Dans l'habitation en question, les intervenants ont trouvé un chien et un lapin livrés à eux-mêmes depuis 2 semaines. Ils n'avaient ni eau ni nourriture à leur disposition.

« Pendant ces longues journées, ils ont attendu que quelqu’un revienne. Attendu que l’on remplisse leur gamelle. Attendu que quelqu’un leur donne à boire. Mais personne ne venait. Pas d’eau. Pas de nourriture. Pas de soins », peut-on lire sur la page Facebook de la SPA Dieppoise.

Les bénévoles ont été frappés par l'état de maigreur du chien. Le malheureux quadrupède était à bout de forces, si bien qu'il n'était même plus en mesure de s'appuyer sur ses pattes. Toujours d'après l'association, il a été transporté chez le vétérinaire « avec un pronostic vital engagé ».



SPA Dieppoise / Facebook

Tout sera mis en oeuvre pour sauver le chien

S'il a une chance de s'accrocher à la vie, ce n'est malheureusement pas le cas du lapin, qui était déjà décédé à l'arrivée de la SPA Dieppoise. Selon toute vraisemblance, le lagomorphe serait mort de faim.

« Deux animaux laissés seuls. Deux vies qui dépendaient entièrement de l’intervention d’un être humain », déplore la SPA, qui a annoncé son intention de déposer auprès des forces de l'ordre.

Elle assure également qu'elle « va tout mettre en œuvre pour soigner [le chien], le nourrir, le réconforter et lui donner toutes les chances de s’en sortir. »