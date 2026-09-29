Les pensionnaires de la SPA espèrent décrocher le plus beau des CDI lors des Portes Ouvertes

Et si les refuges devenaient, le temps d’un weekend, de véritables bureaux de recrutement ? CV, compétences et diplômes improbables à l’appui, les pensionnaires de la SPA se mettent en scène façon Welcome to the Jungle pour attirer l’attention sur leurs qualités et encourager une adoption responsable, au-delà des apparences.

Quand l’un des principaux acteurs de la protection animale rencontre une plateforme majeure de l’emploi et du recrutement, cela donne forcément une initiative originale, placée sous le signe de l'engagement.

A l'occasion des Portes Ouvertes de la SPA les samedi 3 et dimanche octobre 2026, l'assocation s'associe, en effet, avec Welcome to the Jungle en s'inspirant de ses codes de recrutement pour proposer une approche inédite, invitant le public à rencontrer ses pensionnaires et à envisager un projet d'adoption responsable.

La Société Protectrice des Animaux entend ainsi mettre en avant avec humour et tendresse les années d'expériences de ses protégés qui attendent une famille, leurs compétences inattendues (« amatrice d'assiettes sales ») et leurs diplômes improbables (« doctorat en sieste appliquée »).

Avec leurs CV bien remplis, les chiens et chats vivant dans les refuges espèrent bien décrocher le CDI (« Câlins et Douceur à l'Infini ») qu'ils méritent.

Alors que la SPA vient de dévoiler un bilan estival peu réjouissant, marqué notamment par une hausse des admissions d'animaux de 20,8% par rapport à l'été 2025, ainsi que des demandes de prises en charge pour maltraitance (+ 57,9%), elle a plus que jamais besoin de libérer des places en favorisant l'adoption responsable et réfléchie. Dans cette optique, les Portes Ouvertes constituent une opportunité précieuse.

« Montrer que l'expérience de nos pensionnaires peut être une véritable force »

Elle rappelle ainsi que l'expérience est un atout, et le passé, une richesse. Bon nombre d'adoptants rechignent à s'intéresser aux animaux qui ont un vécu, oubliant que c'est aussi ce qui les rend uniques. Les épreuves traversées, les traumatismes surmontés, les leçons apprises et les liens tissés contribuent à forger des personnalités sensibles et attachantes.

Ces Portes Ouvertes de la SPA permettront donc aux participants de faire connaissance avec leurs éventuels futurs « collaborateurs », ainsi qu'avec les bénévoles et salariés de l'association, qui se mueront en « conseillers en recrutement » le temps d'un weekend.

Guizmo se tient prêt à poser sa candidature avec son « Brevet du Plouf de Piscine ». Tout comme Stella, qui ne demande qu'à faire valoir son expertise en tant que « testeuse de télécommandes ».

« Ces Portes Ouvertes sont l'occasion de porter un regard neuf sur nos animaux. Leur histoire, aussi difficile soit-elle parfois, n'est pas un obstacle : c'est une richesse. En choisissant de prendre la parole sur Welcome to the Jungle, nous voulons parler autrement de l'adoption responsable et montrer que l'expérience de nos pensionnaires peut être une véritable force », a déclaré Jacques Gauchy, président de la SPA.