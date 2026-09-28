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Cette chienne errante accourt vers la voiture d’une inconnue et trouve sa future famille (vidéo)


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Repérée au bord d'une route alors qu'elle n'était encore qu'une minuscule boule de poils, Potato a trouvé bien plus qu'un refuge en accourant vers la voiture de Saphix : elle a rencontré sa future famille. 9 mois plus tard, la petite chienne autrefois livrée à elle-même a complètement changé de vie et profite désormais d'un quotidien rempli de jeux, de câlins et de complicité avec son adoptante et son nouveau compagnon à 4 pattes.

Illustration : "Cette chienne errante accourt vers la voiture d’une inconnue et trouve sa future famille (vidéo)"
© @smokingrayne / TikTok

Une jeune femme prénommée Saphix et se faisant appeler « @smokingrayne » sur TikTok était au volant de sa voiture quand elle a remarqué une minuscule boule de poils près de la route. Dès qu'elle s'est arrêtée et a ouvert la portière, cette dernière est venue vers elle à toute vitesse. C'était une toute petite chienne errante.

Illustration de l'article : La vie de cette petite chienne errante bascule dès qu'elle choisit de sauter dans la voiture d'une inconnue (vidéo)
@smokingrayne / TikTok

Elle ne tenait littéralement pas en place ; elle sursautait et sa queue frétillait en demandant à rejoindre Saphix à bord de sa voiture. Celle-ci n'en croyait pas ses yeux et l'a encouragée à monter. Elles ne se sont plus jamais quittées depuis.

C'est cette scène émouvante que l'on peut découvrir dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 13 septembre 2026 sur TikTok, où elle a généré près d'un demi-million de vues, et relayée par The Sacramento Bee :

@smokingrayne

? Banana Pancakes - Acoustic Heartstrings

Cette vidéo révèle également ce que la chienne en question, qui répond désormais au nom de Potato, est devenue 9 mois après cette merveilleuse rencontre qui a changé son existence.

Illustration de l'article : La vie de cette petite chienne errante bascule dès qu'elle choisit de sauter dans la voiture d'une inconnue (vidéo)
@smokingrayne / TikTok

« Une vie qu'elle n'aurait jamais cru possible »

La petite créature livrée à elle-même a bien grandi et est aujourd'hui heureuse, en bonne santé et déborde d'énergie et d'affection. « Elle mène une vie qu'elle n'aurait jamais cru possible 9 mois plus tôt », indique le texte incrusté.

Illustration de l'article : La vie de cette petite chienne errante bascule dès qu'elle choisit de sauter dans la voiture d'une inconnue (vidéo)
@smokingrayne / TikTok

Potato passe ses journées à se blottir contre son adoptante, mais aussi à jouer avec elle et l'autre chien de cette dernière, qui s'appelle Rascal.

On peut d'ailleurs voir les 2 canidés en promenade côte à côte dans cette autre vidéo :

@smokingrayne

He grew up so fast bro???

? original sound - mynameisnotdrew

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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