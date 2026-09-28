Cette chienne errante accourt vers la voiture d’une inconnue et trouve sa future famille (vidéo)

Repérée au bord d'une route alors qu'elle n'était encore qu'une minuscule boule de poils, Potato a trouvé bien plus qu'un refuge en accourant vers la voiture de Saphix : elle a rencontré sa future famille. 9 mois plus tard, la petite chienne autrefois livrée à elle-même a complètement changé de vie et profite désormais d'un quotidien rempli de jeux, de câlins et de complicité avec son adoptante et son nouveau compagnon à 4 pattes.

Une jeune femme prénommée Saphix et se faisant appeler « @smokingrayne » sur TikTok était au volant de sa voiture quand elle a remarqué une minuscule boule de poils près de la route. Dès qu'elle s'est arrêtée et a ouvert la portière, cette dernière est venue vers elle à toute vitesse. C'était une toute petite chienne errante.



@smokingrayne / TikTok

Elle ne tenait littéralement pas en place ; elle sursautait et sa queue frétillait en demandant à rejoindre Saphix à bord de sa voiture. Celle-ci n'en croyait pas ses yeux et l'a encouragée à monter. Elles ne se sont plus jamais quittées depuis.

C'est cette scène émouvante que l'on peut découvrir dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 13 septembre 2026 sur TikTok, où elle a généré près d'un demi-million de vues, et relayée par The Sacramento Bee :

Cette vidéo révèle également ce que la chienne en question, qui répond désormais au nom de Potato, est devenue 9 mois après cette merveilleuse rencontre qui a changé son existence.



@smokingrayne / TikTok

« Une vie qu'elle n'aurait jamais cru possible »

La petite créature livrée à elle-même a bien grandi et est aujourd'hui heureuse, en bonne santé et déborde d'énergie et d'affection. « Elle mène une vie qu'elle n'aurait jamais cru possible 9 mois plus tôt », indique le texte incrusté.



@smokingrayne / TikTok

Potato passe ses journées à se blottir contre son adoptante, mais aussi à jouer avec elle et l'autre chien de cette dernière, qui s'appelle Rascal.

On peut d'ailleurs voir les 2 canidés en promenade côte à côte dans cette autre vidéo :