Présenté comme agressif par ses propriétaires, ce chien se montre pourtant très doux avec les bénévoles

En Saône-et-Loire, Rex et Luciole ont été sortis d’une situation cauchemardesque qui a été initiée par leurs propriétaires. La Fondation 30 Millions d’Amis a assuré le sauvetage du Berger Allemand présenté comme agressif, et d’un cochon d’Inde rongé par la peur. Après avoir reçu les soins nécessaires, les 2 animaux sont mis sur une nouvelle voie pleine d’espoir.

Virginie, l’enquêtrice en charge de l’enquête pour la Fondation 30 Millions d’Amis, a été sollicitée pour une intervention au niveau du garage d’une maison. Un chien ainsi qu’un cochon d’Inde s’y trouvaient depuis un mois, gravement négligés par leurs propriétaires, conscients de la situation, et prêts à laisser leurs animaux partir.

Des « journées à tourner en rond »

Selon le rapport de l’intervention au domicile, Rex le Berger Allemand était « confiné » dans un garage, privé de contact humain. Nourri avec une gamelle glissée dans l’endroit chaque jour, le chien ne voyait plus la lumière du jour.

L’enquêtrice ajoute : « Ses détenteurs prétendaient l’avoir isolé parce qu’ils en avaient peur. Selon eux, Rex aurait déjà mordu plusieurs personnes ».

30 Millions d'Amis

Un duo en demande de tendresse

Plus tard, Virginie découvre la présence d’un cochon d’Inde nommé Luciole dans un couloir. Prêts à « céder » leurs animaux, les propriétaires s’en remettent à l’enquêtrice pour la suite des événements.

Un refuge partenaire, celui de Pontarlier (25), a été contacté pour permettre à Rex et Luciole de rejoindre un endroit sûr où ils ont pu recevoir des soins.

« Il n’a absolument pas peur des humains »

Malgré ces 30 jours passés dans un endroit isolé dans des circonstances maltraitantes, Rex s’est montré très doux avec les bénévoles. « Il est très vif, mais aussi très gentil », souligne un bénévole.

Luciole quant à elle a été confiée au refuge P’tits poilus d’la grotte (73).

Quels sont les effets d’un manque de stimulation chez le chien ?

Une situation d’enfermement, un manque de contact humain ou avec des congénères peut mener à plusieurs symptômes graves, notamment :