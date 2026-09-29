Ce chien autrefois errant découvre la vie de famille dans une vidéo qui lui prête une voix de râleur

Ce chien n’aura passé que peu de temps au refuge et profite désormais d’une vie en famille bien remplie, rythmée par des promenades, des moments de jeu, ou encore du shopping. Ce joyeux quotidien a permis au grand canidé de se réinventer et de découvrir la bienveillance. La vidéo postée depuis le point de vue du chien met en avant la belle énergie qui règne dans ce foyer.

De chien errant à chien de famille, la transition s’est opérée très rapidement pour celui qui vit désormais son quotidien à 100%. Le petit côté faussement râleur transmis par la vidéo publiée sur Instagram et relayée sur DogTime a beaucoup fait rire les internautes.

Le point de vue du chien

La force de la vidéo postée sur le compte « @heatherhasanidea » réside sans doute dans le fait qu’elle se positionne du point de vue du chien. Une voix amusante accompagne les découvertes faites par l’animal lorsqu’il a rejoint sa famille.

@heatherhasanidea / Instagram

C’est tout d’abord la laisse qui attire son attention, avec un constat de son inutilité car le chien a bien décidé de marcher, alors pourquoi le faire marcher ? Vient ensuite le moment de la visite chez le vétérinaire, qualifié d’« étrangers qui ont volé son sang ».

Le ton est parfaitement choisi, de même que l’originalité du cadre.

Le sentiment d’être chez soi

Si le chien s’étonne de ces nouvelles habitudes, il admet aussi, à travers les mots de ses propriétaires, se sentir bien. Dans le monologue se glisse la phrase suivante : « cette famille pourrait bien me plaire », comme un aveu de tendresse pour cette adoption qui s’est faite rapidement, mais a été sciemment choisie.

Un toutou « parfait »

Les encouragements de la part des internautes sont nombreux à l’égard du chien qui a trouvé aussi rapidement le foyer qui lui convenait parfaitement. Depuis la publication, les likes et les commentaires se multiplient, comme un encouragement pour le « doux » chien qui semble si bien dans sa peau.

Quelles sont les questions à se poser avant une adoption en refuge ?

L’adoption est un projet à mener avec sérieux. Plusieurs questionnements doivent l’accompagner :