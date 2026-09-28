Ce jeune chien aux yeux vairons a été sauvé de la rue et cherche une famille douce et patiente

Au premier abord, Epi peut sembler un peu réservé. Pourtant, il suffit de s’accroupir près de lui et de lui parler calmement pour qu’il s’approche et réclame des caresses. Sauvé de la rue alors qu’il risquait la fourrière, ce jeune chien attend désormais quelqu’un qui saura croire en lui et lui offrir un foyer pour la vie.

Comme tant d’autres chiens, Epi n’a malheureusement pas commencé sa vie sous les meilleurs auspices. Aperçu errant et risquant de finir en fourrière, ce jeune mâle d’un an, probablement croisé Podenco et Border Collie, a finalement été recueilli et mis à l’abri par l’association Galgos Angel. Il attend désormais une famille prête à l’adopter pour lui offrir enfin la vie qu’il mérite.

Un jeune chien sauvé de la rue et de la fourrière

C'est à la tombée de la nuit, alors qu'il errait seul dans les rues d'un village espagnol, qu'Epi a été pour la première fois repéré. Timide et méfiant, il s’approchait des humains sans pour autant se laisser attraper. Lorsque les habitants ont signalé sa présence à la fourrière, plusieurs personnes se sont mobilisées pour lui éviter cette épreuve.

Epi Race : Border Collie x Podenco Canario Âge : 10 mois Localisation : Espagne Espagne Association : GALGOS ANGEL Rencontrer Epi

De l’eau et de la nourriture lui ont d’abord été laissées pendant la nuit, avant qu’une cage ne soit installée le lendemain matin. Après quelques hésitations, Epi a finalement accepté d’y entrer et a ainsi pu être mis en sécurité.

© Galgos Angel / Animaux.fr

À la recherche d’une famille douce et patiente

Arrivé récemment au refuge, Epi découvre peu à peu son nouvel environnement et la compagnie des autres chiens, qu’il semble apprécier. Encore timide avec les inconnus, ce gentil toutou aux yeux vairons se révèle doux et affectueux lorsqu’on lui laisse le temps de s’approcher.

© Galgos Angel / Animaux.fr

« Epi comprend très vite lorsqu’on lui offre de la douceur. Il suffit de s’accroupir près de lui et de lui parler calmement pour qu’il revienne rapidement chercher des caresses. Cette capacité à reprendre confiance aussi vite est très positive et laisse penser qu’avec une famille bienveillante, il pourra faire de très beaux progrès. », explique l’association Galgos Angel dans son annonce d’adoption sur Animaux.fr.

© Galgos Angel / Animaux.fr

Epi voyage bien en voiture, mais doit encore apprendre progressivement à marcher en laisse et à s’adapter aux habitudes d’une maison. Une famille patiente, douce et bienveillante lui permettra de prendre confiance à son rythme. Et si Epi était justement le compagnon que votre famille attendait ?

Pour en savoir plus sur ce jeune toutou adoptable en France, la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Galgos Angel, rendez-vous sur l’annonce Animaux.fr d’Epi.