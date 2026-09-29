5 raisons possibles pour lesquelles votre chien dort parfois avec le bout de la langue sorti

Votre chien tire parfois la langue en dormant ? Cette position qui – avouons-le – a tendance à nous faire sourire peut avoir diverses explications. Relâchement musculaire, recherche de confort, détente, structures faciales particulières, vieillissement… Décryptons ce comportement et faisons un petit tour d’horizon des différents facteurs possibles.

1. Un relâchement musculaire

Quand votre fidèle compagnon à 4 pattes entre dans un sommeil profond, ses muscles se détendent, dont ceux de la mâchoire et de la langue. Cette dernière peut glisser doucement hors de la gueule, notamment lorsque votre chien dort sur le côté ou le ventre.

En règle générale, il n’y a aucune raison de vous inquiéter si cette posture apparaît de temps en temps et que sa respiration est normale.

2. Une position confortable

La façon dont votre toutou s’installe pour dormir peut aussi expliquer ce petit bout de langue qui dépasse. Sur le dos, sur le côté ou complètement étendu, certaines positions favorisent l’ouverture de la gueule.

Un représentant de la gent canine qui dort profondément dans son panier sans agitation ni signe d’inconfort peut donc laisser sa langue dépasser sans que cela ne traduise un problème.

3. Un signe de détente

Endormie profondément, votre boule de poils adorée se sent suffisamment en sécurité pour relâcher complètement son corps. Sa langue dépasse alors pour accompagner cet état de détente.

À noter que ce comportement peut aussi être lié à la chaleur. En effet, votre chien évacue une partie de sa chaleur corporelle en haletant, grâce à l’évaporation de l’eau présente dans la gueule et sur la langue. Après une activité physique ou dans une pièce chaude, Médor peut garder la bouche légèrement entrouverte.

4. Une race prédisposée

Les races brachycéphales (museau plat), comme le Bouledogue Français, le Carlin ou le Pékinois, arborent une anatomie pouvant rendre la langue plus difficile à maintenir entièrement dans la gueule.

Certaines petites races, telles que le Chihuahua et le Yorkshire Terrier, peuvent aussi avoir la langue qui dépasse plus facilement durant la phase de sommeil. Chez un toutou pour lequel cette particularité est habituelle et qui ne présente aucun autre signe anormal, elle est généralement sans conséquence.

5. Le vieillissement

Avec l’âge, le tonus musculaire de votre chien peut diminuer. Arrivé à l’hiver de sa vie, votre bon vieux compagnon peut commencer à dormir plus souvent avec le bout de la langue sorti.

La perte de dents peut également modifier la manière dont elle se positionne dans la gueule. Si elle reste constamment dehors, que votre canidé sénior salive beaucoup, mange moins bien ou respire difficilement, nous vous invitons à en discuter avec votre vétérinaire.