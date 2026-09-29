Blessé et caché sous une maison, ce chien réapprend à marcher sur 3 pattes après son sauvetage (vidéo)
Chunks s’est caché sous une maison et souffrait en silence avant d’être sauvé par une association qui a pris en charge une chirurgie de sa patte blessée. Le Labrador noir a vécu son agonie seul, mais a maintenant la vie devant lui pour se reconstruire et panser ses nombreux traumatismes.
Les bénévoles d’Happy Doggo, l’association de Niall Harbison basée en Thaïlande, ont été bouleversés par ce sauvetage qui s’est déroulé sous une maison, à l’endroit où le chien s’était retiré du monde pour souffrir en silence. Chunks avait un besoin urgent d’être aidé.
Une souffrance inimaginable
La souffrance éprouvée par Chunks est incommensurable. En plus du manque de soins, le Labrador a souffert de la faim, et sans doute de la peur. Adorable au moment de son sauvetage, le chien a coopéré, sachant sans doute qu’il allait enfin mettre un terme à sa situation précaire et dangereuse.
Une décision nécessaire
Face à l’état de la patte de Chunks, les bénévoles ont compris qu’ils ne pourraient pas attendre une rémission totale. Le vétérinaire est allé dans le même sens et a programmé une chirurgie d’amputation de la patte concernée. Le Labrador a subi une opération qui le met face à un nouveau challenge de vie, mais qui l’amène aussi à mettre derrière lui les souffrances éprouvées et endurées.
Une trajectoire bouleversante
La vidéo publiée sur Instagram et relayée par Parade Pets nous permet de mettre des images sur le cheminement de Chunks jusqu’à sa nouvelle vie, dans laquelle il apprend à marcher sur 3 pattes et à se débrouiller comme il le peut, porté par des bénévoles très soutenants qui imaginent tout ce qu’il a traversé.
Comment les chiens réagissent-ils face à la douleur ?
Il peut être difficile d’identifier un chien qui souffre, mais plusieurs signes peuvent quand même nous alerter :
- Il reste en retrait, la souffrance le tient souvent à l’écart de ses congénères et il se cache sous des meubles ou dans un coin de pièce
- Il change d’humeur soudainement et son caractère ordinaire n’est plus du tout reconnaissable
- Il montre une gêne lorsqu’on le touche ou on le manipule, un signe de douleur à repérer absolument
- Il a une posture qui évoque la douleur, son dos est courbé et sa démarche peut être raide
- Il émet des sons de plainte, de jappements, notamment au moment de l’effort
- Il se lèche à l’excès une zone du corps en particulier
- Il refuse de s’alimenter ou de boire
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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