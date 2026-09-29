Blessé et caché sous une maison, ce chien réapprend à marcher sur 3 pattes après son sauvetage (vidéo)

Chunks s’est caché sous une maison et souffrait en silence avant d’être sauvé par une association qui a pris en charge une chirurgie de sa patte blessée. Le Labrador noir a vécu son agonie seul, mais a maintenant la vie devant lui pour se reconstruire et panser ses nombreux traumatismes.

Les bénévoles d’Happy Doggo, l’association de Niall Harbison basée en Thaïlande, ont été bouleversés par ce sauvetage qui s’est déroulé sous une maison, à l’endroit où le chien s’était retiré du monde pour souffrir en silence. Chunks avait un besoin urgent d’être aidé.

Une souffrance inimaginable

La souffrance éprouvée par Chunks est incommensurable. En plus du manque de soins, le Labrador a souffert de la faim, et sans doute de la peur. Adorable au moment de son sauvetage, le chien a coopéré, sachant sans doute qu’il allait enfin mettre un terme à sa situation précaire et dangereuse.

@wearehappydoggo / Instagram

Une décision nécessaire

Face à l’état de la patte de Chunks, les bénévoles ont compris qu’ils ne pourraient pas attendre une rémission totale. Le vétérinaire est allé dans le même sens et a programmé une chirurgie d’amputation de la patte concernée. Le Labrador a subi une opération qui le met face à un nouveau challenge de vie, mais qui l’amène aussi à mettre derrière lui les souffrances éprouvées et endurées.

Une trajectoire bouleversante

La vidéo publiée sur Instagram et relayée par Parade Pets nous permet de mettre des images sur le cheminement de Chunks jusqu’à sa nouvelle vie, dans laquelle il apprend à marcher sur 3 pattes et à se débrouiller comme il le peut, porté par des bénévoles très soutenants qui imaginent tout ce qu’il a traversé.

Comment les chiens réagissent-ils face à la douleur ?

Il peut être difficile d’identifier un chien qui souffre, mais plusieurs signes peuvent quand même nous alerter :