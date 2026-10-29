Balades, virées en ville… Ces sacs de transport facilitent les sorties avec votre chien ou votre chat

Et si votre petite boule de poils pouvait vous accompagner partout, ou presque ? Que ce soit pour une longue promenade à la campagne ou une escapade en ville, encore faut-il avoir le bon sac ! Avec ses modèles pensés pour les chiens et les chats, Zootiko mise sur le confort et la praticité pour faciliter vos déplacements à 2. Sac à dos pour les petites pattes fatiguées ou sac matelassé pour les trajets du quotidien : à chaque sortie, sa solution !

Une balade qui se prolonge, un trajet en transports en commun ou une escapade en ville... On aimerait pouvoir emmener notre boule de poils partout avec nous ! Mais selon la destination, la taille de l’animal ou ses petites pattes parfois fatiguées, mieux vaut être bien équipé. C’est justement le credo de Zootiko : associer confort, praticité et design soigné pour rendre chaque sortie plus agréable aussi bien pour nos petits compagnons à 4 pattes que pour ceux qui les accompagnent.

Sacs de transport élégants pour chats, sac à dos pour chien disponible en 4 tailles ou gamelles pliables faciles à emporter : la marque propose des accessoires adaptés à différents besoins et à toutes sortes d’escapades. Découvrons ces alliés du quotidien pour trouver celui qui vous permettra de profiter pleinement de vos aventures à 2 !

Pour prolonger les balades : le sac à dos « Le Randonneur »

Avec le sac Le Randonneur, pas question de rentrer plus tôt parce que votre compagnon commence à fatiguer ! Ce sac à dos de transport vous permet de prolonger vos sorties tout en gardant les mains libres, que ce soit pour un trajet à vélo, en transports en commun ou sur le chemin du retour après une belle balade. Ses larges zones en maille laissent votre chien profiter du paysage tout en favorisant la circulation de l’air, tandis que ses sangles réglables et sa base stable assurent un maintien adapté.

© Zootiko

Disponible en 4 tailles (du S au XL) et en 5 coloris, il convient aux petits et moyens chiens, y compris aux seniors qui ont parfois besoin d’un peu de répit.

Attention toutefois : Le Randonneur est conçu pour un portage ponctuel, lors de trajets spécifiques ou d’une pause, et non pour transporter votre chien pendant toute une randonnée.

Pour les trajets du quotidien : les sacs matelassés « Tête dehors » et « Cabas »

Pour les petites escapades du quotidien, autant joindre l’utile à l’agréable ! Avec les sacs matelassés Tête dehors et Cabas disponibles en 3 coloris, Zootiko propose 2 modèles aussi pratiques qu’élégants pour emmener votre chat ou votre petit chien (jusqu’à 8 kg) chez le vétérinaire, en ville ou lors d’un court déplacement.

© Zootiko

Porté à l’épaule, le Tête dehors fera le bonheur des petits curieux grâce à sa collerette en maille ajustable, qui leur permet de regarder le monde autour d’eux. Et si votre compagnon préfère rester tranquillement à l’abri, il suffit de la refermer complètement !

Le Cabas, quant à lui, séduit par sa forme pratique et son allure soignée, idéale pour vous accompagner au fil de la journée. Il ne reste plus qu’à choisir le modèle qui correspond le mieux à votre chien ou votre chat !

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Qu’il s’agisse de prolonger une belle balade, de faciliter le retour quand les petites pattes fatiguent ou de partir flâner en ville, chacune de vos sorties a donc son sac de transport. Avec ses sacs complémentaires, Zootiko propose en effet une solution adaptée à chaque occasion, pour que votre compagnon vous suive confortablement dans toutes vos aventures. De quoi partager encore plus de jolis moments avec votre boule de poils !

Envie d’en savoir davantage ? Retrouvez plus d’informations sur les sacs et accessoires sur le site de Zootiko.

Article réalisé en partenariat avec Zootiko.