Cheval miniature : isolé en quarantaine, il s'accroche à un immense doudou pour affronter la maladie (vidéo)
Ne mesurant pas plus de 60 cm de haut, Bison est un cheval miniature recueilli par Horizon Rescue & Rehabilitation alors qu'il n'avait que 6 mois. Atteint d'un virus contagieux, le jeune équidé a dû être placé en quarantaine, loin de ses congénères et de tout autre animal. Pour l'aider à traverser cette épreuve, ses sauveteurs ont eu une brillante idée…
Comme le rapporte PetHelpful, Bison n'a pas eu un début de vie facile. Si petit qu'il ressemble lui-même à une peluche, le pensionnaire de l'association Horizon Rescue & Rehabilitation aurait déjà connu beaucoup de stress dans sa courte existence. Et la quarantaine n'a rien arrangé.
Comme le soulignent ses bienfaiteurs, cette solitude forcée à la suite d'une maladie pèse sur le petit équidé. Comment occuper les journées d'un cheval miniature privé de toute compagnie ? Ses anges gardiens ont apporté la réponse sous la forme d'une immense peluche ressemblant à un dragon bleu, baptisé Cuddles.
Un compagnon tout doux pour mieux supporter la quarantaine
La rencontre a été filmée dans une vidéo TikTok narrée par les sauveteurs de Bison. Une femme y pousse la porte du box, le dragon bleu dans les bras, avant de le déposer près du jeune cheval. Ce dernier a semblé s'intéresser aussitôt à ce nouveau venu qui le dépassait largement.
Les images suivantes montrent les 2 compères dans des instants adorables de complicité. On y voit Bison dormir contre son dragon, se blottir contre son corps tout doux et manger à ses côtés. À un moment, le minuscule cheval a même paru tendre un peu de foin frais à Cuddles !
Sous la vidéo, les commentaires ont débordé de cœurs, d'émojis aux yeux énamourés et de messages attendris vantant la tendresse du petit cheval. « Il est tellement mignon », écrit un utilisateur du réseau social. « Il est magnifique. Je croise les doigts pour que ce petit bonhomme guérisse », ajoute une dénommée Sophie. « Je dormirais et resterais allongée à côté de lui tout ce temps ! Je me déguiserais en peluche pour lui ! Oh mon Dieu ! », commente un autre internaute touché par ces images.
Un long chemin vers la guérison
Le chemin est encore long pour Bison. Cuddles ne pourra jamais vraiment remplacer la compagnie d'autres chevaux, dont il a besoin. Mais en attendant la fin de sa quarantaine, le grand dragon bleu lui apporte tout de même une bonne dose de réconfort et fait une grande différence !
De plus, ses sauveurs sont aux petits soins avec ce cheval courageux et résilient. Bison a beaucoup de chance !
Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web
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