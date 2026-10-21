Cheval miniature : isolé en quarantaine, il s'accroche à un immense doudou pour affronter la maladie (vidéo)

Ne mesurant pas plus de 60 cm de haut, Bison est un cheval miniature recueilli par Horizon Rescue & Rehabilitation alors qu'il n'avait que 6 mois. Atteint d'un virus contagieux, le jeune équidé a dû être placé en quarantaine, loin de ses congénères et de tout autre animal. Pour l'aider à traverser cette épreuve, ses sauveteurs ont eu une brillante idée…

Comme le rapporte PetHelpful, Bison n'a pas eu un début de vie facile. Si petit qu'il ressemble lui-même à une peluche, le pensionnaire de l'association Horizon Rescue & Rehabilitation aurait déjà connu beaucoup de stress dans sa courte existence. Et la quarantaine n'a rien arrangé.

Comme le soulignent ses bienfaiteurs, cette solitude forcée à la suite d'une maladie pèse sur le petit équidé. Comment occuper les journées d'un cheval miniature privé de toute compagnie ? Ses anges gardiens ont apporté la réponse sous la forme d'une immense peluche ressemblant à un dragon bleu, baptisé Cuddles.

Un compagnon tout doux pour mieux supporter la quarantaine

La rencontre a été filmée dans une vidéo TikTok narrée par les sauveteurs de Bison. Une femme y pousse la porte du box, le dragon bleu dans les bras, avant de le déposer près du jeune cheval. Ce dernier a semblé s'intéresser aussitôt à ce nouveau venu qui le dépassait largement.

© @horizon.rescue.re / TikTok (capture d'écran)

Les images suivantes montrent les 2 compères dans des instants adorables de complicité. On y voit Bison dormir contre son dragon, se blottir contre son corps tout doux et manger à ses côtés. À un moment, le minuscule cheval a même paru tendre un peu de foin frais à Cuddles !

Sous la vidéo, les commentaires ont débordé de cœurs, d'émojis aux yeux énamourés et de messages attendris vantant la tendresse du petit cheval. « Il est tellement mignon », écrit un utilisateur du réseau social. « Il est magnifique. Je croise les doigts pour que ce petit bonhomme guérisse », ajoute une dénommée Sophie. « Je dormirais et resterais allongée à côté de lui tout ce temps ! Je me déguiserais en peluche pour lui ! Oh mon Dieu ! », commente un autre internaute touché par ces images.

© @horizon.rescue.re / TikTok (capture d'écran)

Un long chemin vers la guérison

Le chemin est encore long pour Bison. Cuddles ne pourra jamais vraiment remplacer la compagnie d'autres chevaux, dont il a besoin. Mais en attendant la fin de sa quarantaine, le grand dragon bleu lui apporte tout de même une bonne dose de réconfort et fait une grande différence !

De plus, ses sauveurs sont aux petits soins avec ce cheval courageux et résilient. Bison a beaucoup de chance !