Après les retrouvailles avec sa chienne, les clients affluent dans le restaurant de cet homme endetté

Après des heures d’angoisse, Donut a finalement été retrouvée saine et sauve grâce à la mobilisation des habitants. Mais la solidarité ne s’est pas arrêtée là ; touchés par l’histoire du maître de cette chienne séniore, les internautes ont aussi contribué à relancer son restaurant en difficulté.

John Chen habite Germantown dans le Maryland (Etats-Unis). Il est restaurateur et le propriétaire d'une chienne séniore répondant au nom de Donut. Cette dernière, qu'il surnomme affectueusement Dona, est à ses côtés depuis l'âge de 3 semaines. Il la considère donc comme son enfant.



@mcjohn1030 / TikTok

Après le sauvetage de Donna…

On imagine donc la détresse qu'il a dû ressentir quand il l'a perdue récemment. Il était d'ailleurs en larmes en postant une vidéo à 1h15 du matin pour demander à la communauté locale de l'aider à la retrouver. Un appel lancé sur TikTok, Instagram et le réseau social de proximité Nextdoor notamment. Il a également imprimé des affiches et sillonné les alentours à pied dans l'espoir de la revoir.

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Très vite, un élan de solidarité a vu le jour dans toute la région appelée DMV (District of Columbia, Maryland et Virginie).

Donut a finalement été retrouvée saine et sauve par des passants aux alentours de 16 heures ce jour-là. Elle a ensuite été amenée au refuge du comté de Montgomery, où John Chen est allé la chercher.



@mcjohn1030 / TikTok

… Celui du restaurant

La mobilisation de la communauté ne s'est pas arrêtée au sauvetage de la chienne. Les habitants ayant appris que le « Pi BBQ and Bar », le restaurant chinois de John Chen à Arlington en Virginie, était en difficulté, ils se sont spontanément mobilisés pour l'aider à le remettre à flot, d'après WUSA 9 .

L'établissement ne générait que de faibles ventes et n'avait que très peu de visibilité en ligne. « Ma mère a vendu l’un de nos anciens appartements pour me soutenir, et maintenant j’ai tellement de dettes », confiait le maître de Donut. Les internautes ont décidé de lui faire de la publicité, et cela a porté ses fruits ; les clients ont commencé à affluer.

Après avoir retrouvé Dona, John Chen peut désormais espérer voir le bout du tunnel sur le plan financier. Il pense d'ailleurs à elle chaque fois qu'il offre gratuitement aux compagnons canins de ses clients des friandises au poulet séché pour chien.