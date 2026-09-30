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Après les retrouvailles avec sa chienne, les clients affluent dans le restaurant de cet homme endetté


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Après des heures d’angoisse, Donut a finalement été retrouvée saine et sauve grâce à la mobilisation des habitants. Mais la solidarité ne s’est pas arrêtée là ; touchés par l’histoire du maître de cette chienne séniore, les internautes ont aussi contribué à relancer son restaurant en difficulté.

Illustration : "Après les retrouvailles avec sa chienne, les clients affluent dans le restaurant de cet homme endetté"
© @mcjohn1030 / TikTok

John Chen habite Germantown dans le Maryland (Etats-Unis). Il est restaurateur et le propriétaire d'une chienne séniore répondant au nom de Donut. Cette dernière, qu'il surnomme affectueusement Dona, est à ses côtés depuis l'âge de 3 semaines. Il la considère donc comme son enfant.

Illustration de l'article : Le sauvetage de sa chienne séniore perdue a des conséquences insoupçonnées sur son restaurant menacé
@mcjohn1030 / TikTok

Après le sauvetage de Donna…

On imagine donc la détresse qu'il a dû ressentir quand il l'a perdue récemment. Il était d'ailleurs en larmes en postant une vidéo à 1h15 du matin pour demander à la communauté locale de l'aider à la retrouver. Un appel lancé sur TikTok, Instagram et le réseau social de proximité Nextdoor notamment. Il a également imprimé des affiches et sillonné les alentours à pied dans l'espoir de la revoir.

@mcjohn1030

16 y old baby girl, Yellowish-white hair, 13 lb. Her right hind leg has a bit of a limp. ?#lostdog

? ???? - McJohn

Très vite, un élan de solidarité a vu le jour dans toute la région appelée DMV (District of Columbia, Maryland et Virginie).

Donut a finalement été retrouvée saine et sauve par des passants aux alentours de 16 heures ce jour-là. Elle a ensuite été amenée au refuge du comté de Montgomery, où John Chen est allé la chercher.

Illustration de l'article : Le sauvetage de sa chienne séniore perdue a des conséquences insoupçonnées sur son restaurant menacé
@mcjohn1030 / TikTok

… Celui du restaurant

La mobilisation de la communauté ne s'est pas arrêtée au sauvetage de la chienne. Les habitants ayant appris que le « Pi BBQ and Bar », le restaurant chinois de John Chen à Arlington en Virginie, était en difficulté, ils se sont spontanément mobilisés pour l'aider à le remettre à flot, d'après WUSA 9.

L'établissement ne générait que de faibles ventes et n'avait que très peu de visibilité en ligne. « Ma mère a vendu l’un de nos anciens appartements pour me soutenir, et maintenant j’ai tellement de dettes », confiait le maître de Donut. Les internautes ont décidé de lui faire de la publicité, et cela a porté ses fruits ; les clients ont commencé à affluer.

Après avoir retrouvé Dona, John Chen peut désormais espérer voir le bout du tunnel sur le plan financier. Il pense d'ailleurs à elle chaque fois qu'il offre gratuitement aux compagnons canins de ses clients des friandises au poulet séché pour chien.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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