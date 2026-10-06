Ce chien retrouvé seul dans la rue n’a pas été réclamé, mais il a désormais une famille d’adoption

Si Splash était doué de parole, que raconterait-il à ses sauveurs ? Le Jack Russell, âgé de 6 ans, a connu les affres de l’errance avant d’être mis à l’abri par un couple qui l’a découvert dans les rues de Chaumontel (Val d’Oise, Île-de-France). Confié à l’association La Petite Tribu, le petit chien dont le passé restera à jamais couvert d’un voile de mystère a pu prendre un nouveau départ dans la vie, placé sous le signe de l’amour…

On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l’Homme et que c’est le compagnon le plus fidèle que nous puissions avoir. Pourtant, nombre des représentants de la gent canine se retrouvent seuls et abandonnés, sans aucun bras dans lesquels se blottir.

Splash, un Jack Russell âgé d’environ 6 ans, a fait partie de ces âmes en peine qui ont connu la vie de famille et qui se sont retrouvés du jour au lendemain « animal non grata » dans ce qu’ils croyaient être leur foyer pour toujours.

© La Petite Tribu

Un chien errant au passé mystérieux

Comme l’explique à notre rédaction l’association La Petite Tribu, basée à Montlignon (95), la boule de poils a été retrouvée dans les rues de Chaumontel avec la terrible solitude rampant à ses côtés.

« Un couple l’a découvert seul, l’a mis à l’abri et a entrepris de rechercher activement sa famille. Malgré leurs démarches, personne ne s’est manifesté, nous précise-t-elle, ils ont alors décidé de le confier à La Petite Tribu, afin qu’il puisse être pris en charge et qu’une solution durable lui soit trouvée. »

Avec son cœur débordant d’amour, le Jack Russell a charmé ses bienfaiteurs. « Splash est un véritable amour de chien. […] Il semblait parfaitement connaître la vie de famille. Il avait ses habitudes, ses petits codes et manifestement déjà beaucoup d’amour à donner, poursuit l’association, mais comment un chien de 6 ans, habitué à vivre auprès des humains, a-t-il pu se retrouver seul dans la rue ? […] Nous n’aurons probablement jamais la réponse. »

© La Petite Tribu

Jack a enfin la belle vie qu’il mérite

Malgré les épreuves traversées, l’ex-va-nu-pattes n’a jamais perdu de sa bonne humeur et n’a jamais voulu fermer les portes de son cœur à l’humain.

Et pour finir sur une belle note : Splash a été adopté ! Son histoire, dont les premiers chapitres ont été mouvementés, a connu une fin heureuse. Le Jack Russell a rencontré sa famille d’adoption pour toujours, « qui lui offre aujourd’hui la vie qu’il mérite ».