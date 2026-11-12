  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Sauvetages
  5. Ce chien n'a reçu aucune demande d'adoption malgré des annonces vues par 14 000 personnes

Ce chien n'a reçu aucune demande d'adoption malgré des annonces vues par 14 000 personnes


Ecrit par Ludivine Beaurin dans la catégorie Sauvetages
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

À Katerini, en Grèce, un chien croisé nommé Titan se glisse dans les jardins des habitants, en espérant être adopté. Malheureusement, il en est chassé à chaque fois... Âgé de 2 ans, ce gentil toutou erre dans les rues depuis sa naissance sans que personne ne lui ouvre sa porte, malgré les efforts de l'association Greek Stray ResQ pour lui trouver une famille, y compris au Royaume-Uni.

Illustration : "Ce chien n'a reçu aucune demande d'adoption malgré des annonces vues par 14 000 personnes"
© Greek Stray ResQ / Facebook

Il y a des chiens que tout le monde croise sans jamais vraiment les regarder. Titan en fait partie, raconte Daily Mirror. Dans le village où il vit, les habitants ne veulent pas de lui ; alors le toutou se cache dans le jardin de l'un d'eux en espérant, d'après l'association qui le suit, qu'on ne l'en déloge pas. Mais il s'en fait chasser à chaque fois, et voilà 2 ans qu'il erre dans les rues sans que personne ne lui ait encore offert un foyer.

Un visiteur indésirable dans les jardins de Katerini

Pour les sauveteurs de Greek Stray ResQ, ce grand gabarit n'a pas eu de chance dans la vie, et ils sont bien décidés à changer la donne. « Le magnifique Titan n'a que 2 ans, mais sa vie est loin d'être sécurisée », confient-ils, avant de rappeler que ce chien affectueux et amical mérite d'avoir sa place quelque part.

« Titan n'est pas un problème dont il faut se débarrasser. C'est un garçon affectueux et amical qui mérite d'appartenir à quelqu'un. »

© Greek Stray ResQ / Facebook

Un grand gabarit au cœur tendre

Avec ses quelque 30 kg, Titan n'en reste pas moins, selon ceux qui veillent sur lui, un chien obéissant, à l'aise aussi bien avec les humains qu'avec les autres animaux. Stérilisé, vacciné et pucé, il n'attend plus que le bon maître pour entamer une nouvelle vie au Royaume-Uni, où il serait prêt à partir si la bonne personne se présente pour accueillir un chien adulte.

Titan, chien blanc et beige, couché sur un sol en béton près d'un tuyau d'arrosage
© Greek Stray ResQ

L'association le répète : le toutou n'a besoin ni d'une maison parfaite ni d'une existence de luxe. Il lui faut simplement quelqu'un qui le choisisse, qui l'aime et qui lui offre enfin la sécurité qu'il mérite.

Des likes, mais toujours pas de famille

Les annonces publiées sur Facebook ces derniers mois ont pourtant été vues par 14 000 personnes. Les internautes ont salué ses belles marques ou rappelé que les grands chiens peuvent se révéler plus faciles à vivre que les petits, mais personne n'est allé au-delà d'un like ou d'un commentaire pour formuler une demande d'adoption.

Gros plan sur Titan, le poil mouillé, fixant l'objectif près d'un pot de fleurs rouge
© Greek Stray ResQ

S'il l'association Greek Stray ResQ veille désormais sur lui, Titan continue donc d'attendre sa famille pour la vie. Reste maintenant à espérer que l'histoire de ce gentil garçon aille plus loin qu'un simple like…

Photo de Ludivine Beaurin

Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web

Rédactrice web depuis 5 ans et titulaire d'un doctorat en Histoire, Ludivine allie sa rigueur à son amour inconditionnel pour les animaux. Heureuse humaine de 7 chats sauvés de la rue, elle se passionne tout particulièrement pour les belles histoires d'adoption et les sauvetages émouvants.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : « Il est trop mignon » : un chiot Bouvier Bernois découvre les feuilles mortes pour la première fois (vidéo) Emotion

« Il est trop mignon » : un chiot Bouvier Bernois découvre les feuilles mortes pour la première fois (vidéo)

Dans une vidéo TikTok, un jeune Bouvier Bernois prénommé Helmer tombe nez à nez avec un tas de feuilles d'automne....

11/11/26 | Par J. Voisart