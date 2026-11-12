Ce chien n'a reçu aucune demande d'adoption malgré des annonces vues par 14 000 personnes

À Katerini, en Grèce, un chien croisé nommé Titan se glisse dans les jardins des habitants, en espérant être adopté. Malheureusement, il en est chassé à chaque fois... Âgé de 2 ans, ce gentil toutou erre dans les rues depuis sa naissance sans que personne ne lui ouvre sa porte, malgré les efforts de l'association Greek Stray ResQ pour lui trouver une famille, y compris au Royaume-Uni.

Il y a des chiens que tout le monde croise sans jamais vraiment les regarder. Titan en fait partie, raconte Daily Mirror. Dans le village où il vit, les habitants ne veulent pas de lui ; alors le toutou se cache dans le jardin de l'un d'eux en espérant, d'après l'association qui le suit, qu'on ne l'en déloge pas. Mais il s'en fait chasser à chaque fois, et voilà 2 ans qu'il erre dans les rues sans que personne ne lui ait encore offert un foyer.

Un visiteur indésirable dans les jardins de Katerini

Pour les sauveteurs de Greek Stray ResQ, ce grand gabarit n'a pas eu de chance dans la vie, et ils sont bien décidés à changer la donne. « Le magnifique Titan n'a que 2 ans, mais sa vie est loin d'être sécurisée », confient-ils, avant de rappeler que ce chien affectueux et amical mérite d'avoir sa place quelque part.

« Titan n'est pas un problème dont il faut se débarrasser. C'est un garçon affectueux et amical qui mérite d'appartenir à quelqu'un. »

© Greek Stray ResQ / Facebook

Un grand gabarit au cœur tendre

Avec ses quelque 30 kg, Titan n'en reste pas moins, selon ceux qui veillent sur lui, un chien obéissant, à l'aise aussi bien avec les humains qu'avec les autres animaux. Stérilisé, vacciné et pucé, il n'attend plus que le bon maître pour entamer une nouvelle vie au Royaume-Uni, où il serait prêt à partir si la bonne personne se présente pour accueillir un chien adulte.

© Greek Stray ResQ

L'association le répète : le toutou n'a besoin ni d'une maison parfaite ni d'une existence de luxe. Il lui faut simplement quelqu'un qui le choisisse, qui l'aime et qui lui offre enfin la sécurité qu'il mérite.

Des likes, mais toujours pas de famille

Les annonces publiées sur Facebook ces derniers mois ont pourtant été vues par 14 000 personnes. Les internautes ont salué ses belles marques ou rappelé que les grands chiens peuvent se révéler plus faciles à vivre que les petits, mais personne n'est allé au-delà d'un like ou d'un commentaire pour formuler une demande d'adoption.

© Greek Stray ResQ

S'il l'association Greek Stray ResQ veille désormais sur lui, Titan continue donc d'attendre sa famille pour la vie. Reste maintenant à espérer que l'histoire de ce gentil garçon aille plus loin qu'un simple like…