En plein road trip, ce Golden Retriever fait une pause football avec des enfants (vidéo)

Maffu était censé profiter d’un beau voyage en famille au cœur du Ladakh, en Inde. Pourtant, ce Golden Retriever a rapidement trouvé une autre occupation : rejoindre des enfants qui jouaient au football. En quelques secondes, le voyage s’est transformé en une joyeuse partie improvisée, sous le regard attendri des internautes.

À 3 500 mètres d’altitude, un simple voyage en voiture s’est transformé en une jolie rencontre pour Maffu, un adorable Golden Retriever. Lors d’une halte à Leh, la capitale du Ladakh en Inde, ce joyeux toutou a rapidement rejoint des enfants qui jouaient au ballon et s’est laissé entraîner dans une partie de football endiablée. Sa famille a immortalisé cette scène pleine de spontanéité et l’a partagée sur Instagram.

Un ballon suffit pour se faire des amis

Pour Maffu, pas besoin de longs discours pour se faire des amis : un ballon en mouvement a suffi ! Dans la vidéo filmée par ses maîtres, on le voit en effet rejoindre un groupe d’enfants qui jouaient sur un grand terrain et s’inviter immédiatement à la partie.

« Ce Golden Retriever est venu pour des essais de football », peut-on lire sur la vidéo, et les images parlent d’elles-mêmes ! Courses effrénées, passes suivies avec attention et même quelques tentatives pour s’emparer du ballon : Maffu s’est donné à fond avant de finalement s’allonger près de son précieux trophée, entouré des enfants.

À 3 500 mètres d’altitude, il a ainsi trouvé de nouveaux compagnons de jeu, comme le résume joliment la légende : « Maffu a trouvé sa famille à 3 500 mètres d’altitude. ».

Il s'agissait en tout cas d'une rencontre pleine de joie, à l’image de ce Golden Retriever visiblement « vrai fan de balles ».

© @thepawsomelifeofmurphy / Instagram

« C'est peut-être ça, le bonheur à l'état pur. »

Relayée par DogTime, la rencontre entre Maffu et ces enfants n’a pas seulement attendri sa famille : elle a aussi fait fondre les internautes. Face à cette équipe improvisée, les réactions ont été tantôt amusées et tantôt touchantes.

Certains ont simplement lancé « Maffu s’amuse bien ! », tandis qu’un autre spectateur lui a trouvé un adorable surnom : « Pawnoldo » (une contraction de « patte » en anglais (paw) et Ronaldo, le célèbre joueur de foot).

© @thepawsomelifeofmurphy / Instagram

D’autres ont résumé tout le charme de la scène avec des mots qui en disent long : « C’est peut-être ça, le bonheur à l’état pur. » Enfin, difficile de ne pas être d’accord avec cet internaute qui a écrit : « Voir des chiens et des enfants jouer ensemble, c’est tout simplement un régal pour les yeux. » Une chose est sûre : Maffu et ses nouveaux amis nous ont montré, une fois encore, comment un jeu peut suffire à créer de beaux liens, même à l’autre bout du monde.