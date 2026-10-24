Terre-Neuve : ce chien gratte la terre aux côtés d'une voisine de 96 ans occupée à ses plantations

Le 4 avril, le compte TikTok Chewythenewfie a diffusé une vidéo où Chewy, un imposant Terre-Neuve brun, semble jardiner aux côtés de Barbara, la voisine de sa maîtresse. À 96 ans, cette dernière n'a plus à s'agenouiller, puisque le chien paraît se charger de creuser les trous. Reprise par le média PetHelfpul , la séquence a depuis été visionnée des millions de fois.

Dans le jardin, le Terre-Neuve avait tout l'air de participer aux plantations, grattant le sol là où Barbara s'affairait. Pour la nonagénaire, se mettre à genoux fait partie des gestes devenus trop compliqués, et ce coup de main - ou plutôt coup de patte - lui aurait épargné les tâches les plus pénibles, d'après le récit qui accompagne les images. Elle y apparaît en tout cas ravie d'avoir trouvé un tel assistant. Le duo n'est d'ailleurs pas inconnu par ici, puisque nous avions déjà raconté comment la mamie lui avait préparé un gâteau, puis comment l'animal avait découvert le cadeau qu'elle lui avait offert.

« Il comprend exactement ce qu'elle dit », affirme la maîtresse de Chewy, et les images n'invitent guère à en douter. Bien qu'elle ne soit que la voisine, Barbara occupe aujourd'hui dans la vie du chien la place d'une meilleure amie, un lien que les autres publications du compte TikTok rendent évident.

Quand une marque suggère un livre pour enfants

La vidéo (ci-dessous) a largement débordé le cercle des abonnés : le compteur dépasse les 11 millions de visionnages, tandis que les mentions « j'aime » atteignent 2,4 millions. Sous la publication, plus de 6000 internautes ont laissé un mot, entre petits témoignages, marques d'affection et encouragements adressés au Terre-Neuve.

De grandes marques se sont également invitées dans la conversation pour saluer le duo, et l'une d'elles a estimé que cette histoire méritait un livre pour enfants. La maîtresse de Chewy lui a répondu qu'elle devait écrire « Les aventures de grand-maman et Chewy ».

Un chien qui aime qu'on lui confie une mission

Le comportement de Chewy n'a rien de surprenant pour qui connaît les traits habituellement prêtés à sa race.

Il apprécie la compagnie et se montre joyeux dans les échanges avec son entourage.

Patient et empathique, il se distingue aussi par un tempérament doux et docile.

Son courage, sa force et son endurance en font un chien qui aime qu'on lui confie une mission et qui se rend volontiers utile auprès des humains.

Les trous creusés dans le jardin de Barbara ont donc une double vertu pour le chien : ils l'occupent physiquement et le rapprochent de celle que l'on surnomme sa grand-mère.