« Sans gilet, Gizmo ne serait probablement plus avec nous » : un pompier raconte le sauvetage d'un chien piégé dans une rivière

Une sortie en kayak sur la rivière Clackamas, dans l'Oregon (Etats-Unis), a tourné court le 16 octobre 2026 pour une femme et son petit chien appelé Gizmo : leur embarcation s'est retournée alors que la cale de mise à l'eau était encore en vue. Lui seul portait un gilet de sauvetage, et les pompiers d'Estacada ont dû entrer dans la rivière pour les ramener sur la berge, tous 2 indemnes, rapportait Outside .

La kayakiste, dont ni le nom ni l'âge n'ont été communiqués, naviguait à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Portland lorsque son kayak a chaviré, la laissant avec Gizmo dans une eau froide et un courant susceptible de les entraîner vers l'aval. C'est le service local d'incendie et de secours, l'Estacada Fire District, qui est venu les chercher.

Dans un communiqué diffusé sur Facebook, ledit service précise qu'elle avait mis son embarcation à l'eau près du parc d'État Milo McIver, un site de loisirs prisé, avec ses sentiers, ses campings et son accès à la rivière. D'après Matt Aalto, chef de division qui dirigeait l'intervention, elle a eu du mal à maîtriser le kayak peu après le départ, et celui-ci s'est retourné avant même qu'elle ait perdu de vue son point de départ. Elle s'est alors retrouvée debout dans le courant, Gizmo à ses côtés et un bateau rempli d'eau.

Ce matin-là, une station de mesure de l'U.S. Geological Survey avait relevé 53,6 °F dans la rivière, soit 12 °C, tandis que le thermomètre grimpait jusqu'à 78 °F, environ 26 °C, à Portland. Un contraste trompeur : l'air était doux, mais la Clackamas, elle, restait froide et parcourue de forts courants.

Sa mère alertée, son père en guide

Incapable de regagner la berge par ses propres moyens, la kayakiste a réussi à téléphoner à sa mère, qui a prévenu les secours. À leur arrivée, les pompiers ont été accueillis par son père, lequel leur a indiqué un sentier débouchant directement sur l'endroit où elle attendait. Des sauveteurs munis de cordes de sécurité ont d'abord pris position en aval, au cas où le courant l'emporterait, puis leurs collègues ont progressé dans l'eau jusqu'à la taille. Ils ont récupéré Gizmo en premier, avant de ramener sa maîtresse et le kayak inondé : en 10 minutes environ, tout le monde était sorti de la rivière.

Le petit chien au poil ébouriffé portait un gilet bien ajusté, muni d'une poignée, qui a pu lui sauver la vie selon Matt Aalto. « Sans gilet de sauvetage, Gizmo ne serait probablement plus avec nous aujourd'hui », estime-t-il. Il aurait peut-être flotté, poursuit le chef de division, mais le courant l'aurait emporté sans l'ombre d'un doute, et rien ne dit qu'on l'aurait retrouvé.

Une fois sur la rive, Gizmo allait bien, simplement refroidi, et il a été enveloppé dans une couverture. « Il était bien éveillé, me fixait et tremblait, mais restait très gentil », raconte Aalto, qui lui a tendu la main avant de le caresser. Sa maîtresse, aidée jusqu'à la terre ferme, n'a eu besoin d'aucun soin : ni l'un ni l'autre n'a été blessé.

Un gilet pour Gizmo, aucun pour elle

Pour Aalto, la leçon s'adresse aux pagayeurs autant qu'à leurs animaux : le gilet se porte à chaque sortie, quel que soit le niveau d'aisance sur l'eau. « Ce n'est presque pas négociable », insiste-t-il, surtout sur la Clackamas, où les périodes de temps doux en automne peuvent prendre les kayakistes au dépourvu. Le National Weather Service rappelle d'ailleurs qu'une immersion brutale en eau froide déclenche une inspiration réflexe et une respiration accélérée, avec un risque de noyade si la tête se trouve sous la surface, puis, en quelques minutes, une perte de contrôle des mains, des bras et des jambes, bien avant l'hypothermie.

La loi de l'Oregon impose aux kayakistes adultes d'avoir à bord un gilet homologué et facilement accessible, mais ne les oblige à le porter que dans les rapides de classe III et plus. L'Oregon State Marine Board recommande cependant de l'enfiler en toute circonstance.

Reste que, dans un courant, la sécurité du chien dépend d'abord de celle de son maître, comme le souligne le chef de division. « Dans ce cas, cette personne a fait du très bon travail », conclut Aalto à propos de la kayakiste, qui avait bien équipé Gizmo mais oublié son propre gilet.