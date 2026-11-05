Sa maîtresse ne pouvait plus s’occuper de lui : la SPA de Strasbourg attend des adoptants patients pour ce chien aveugle

Simba, un grand croisé Berger d'Anatolie aveugle, vit à la SPA de Strasbourg depuis le début de 2026, date à laquelle sa propriétaire l'y a confié, n'étant plus en mesure de s'occuper de lui comme il le fallait. Après plusieurs mois passés à l'observer, les bénévoles ont défini le profil de la famille qu'il faut lui trouver et espèrent désormais des candidatures.

Avant de rejoindre le refuge, Simba avait partagé le quotidien d'une maîtresse, dans une maison, rapportait Actu Strasbourg. C'est cette même femme qui a poussé la porte de la SPA de Strasbourg pour lui confier le chien, faute d'être encore capable de lui apporter ce qu'il lui fallait au quotidien.

Ce croisé Berger d'Anatolie au poil ras fauve et au museau noir est un chien de grande taille, et sa particularité tient en un mot : il ne voit pas. Ce handicap, qualifié de sévère, ne l'a pas empêché de trouver bien des façons de compenser l'absence de vue au fil de ses journées. Son quotidien ne ressemble pourtant pas tout à fait à celui de ses congénères, et il lui faut un accompagnement particulier.

Interrogés par Actu Strasbourg, les bénévoles de la SPA décrivent leur pensionnaire comme un chien posé.

Un foyer où il serait l'unique animal

Les mois écoulés au refuge ont donné à l'équipe le temps d'observer Simba, si bien qu'elle sait aujourd'hui quel type de foyer lui conviendrait le mieux.

Parce qu'il ne voit pas, le grand chien peut se montrer assez peureux face à son entourage et redouter la présence d'autres animaux. Mieux vaudrait donc, aux yeux des bénévoles, qu'il devienne l'unique compagnon à quatre pattes de sa future famille.

Ses futurs maîtres devront aussi savoir prendre leur temps et se montrer attentionnés avec ce colosse, pour qui une présence attentive au quotidien est indispensable.

En plaidant la cause de ce « loulou avec un cœur aussi grand que son gabarit », les bénévoles espèrent que des propositions leur parviendront prochainement. D'ici là, Simba attend toujours son tour à Strasbourg.