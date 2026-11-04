Un homme est filmé en train de frapper la chienne qu’il garde, puis se retrouve devant le tribunal

Un homme d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, a été condamné pour avoir frappé à plusieurs reprises une chienne avec un objet semblable à une corde, , rapportait le média local 1News . Selon la SPCA, les faits s'étaient déroulés entre décembre 2023 et février 2024, période durant laquelle North, croisée au pelage fauve et blanc, vivait sous sa garde.

Des particuliers ont assisté, à plusieurs reprises, aux violences infligées à la chienne, et une partie de ces scènes a été filmée. L'une des séquences, datée de février 2024, dure 4 minutes : on y voit l'homme frapper North à répétition avec un objet semblable à une corde, tandis que l'animal criait de détresse.

© SPCA

« Le traitement subi par North est à la fois dévastateur et effroyable »

Par la suite, des inspecteurs de la SPCA ont fouillé une propriété et saisi North. En parcourant le jardin, ils ont trouvé plusieurs bouts de corde dispersés un peu partout.

Un vétérinaire a ensuite visionné les enregistrements. D'après lui, les images montrent des violences physiques claires, à l'origine d'une douleur et d'une détresse inutiles. La chienne y apparaît aussi recroquevillée dans un coin, avec des signes de peur et d'anxiété.

Todd Westwood, directeur général de la SPCA, a qualifié ces séquences de « brutales à regarder ». « Le traitement subi par North est à la fois dévastateur et effroyable », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Frapper un animal est dans tous les cas absolument inacceptable, et il est profondément bouleversant de voir la peur et la détresse qu'a connues North. »

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Une corde de clôture et « aucune blessure », selon le prévenu

Confronté à ces images, l'intéressé n'a pas nié avoir frappé la chienne. Il a toutefois donné sa propre version : l'objet n'était selon lui qu'un morceau de corde plate qui servait auparavant à fermer une clôture, et il y avait eu recours parce que North ne cessait de s'échapper. Il a par ailleurs soutenu qu'elle n'avait subi aucune blessure.

Devant le tribunal de district de Manukau, l'homme a été reconnu coupable de mauvais traitements envers un animal et a écopé de 9 mois de surveillance intensive, assortis de 80 heures de travail d'intérêt général. La justice lui a également interdit de détenir des chiens pendant 18 mois.

De son côté, North est restée prise en charge par la SPCA, où elle se porterait bien aujourd'hui.