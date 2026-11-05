La femme qui a nourri ce chat disparu refuse de s’en séparer : à 8 ans, il restera chez elle

Parti à la mi-août 2026 des locaux de l'association Cha'Mania, à Caragoudes en Haute-Garonne, Snowboard, un chat de 8 ans, a été reconnu le mardi 27 octobre 2026 dans un cabinet vétérinaire, à une dizaine de kilomètres de son point de départ. Son histoire, relayée par Voix du Midi Lauragais , mêle un rendez-vous manqué et une rencontre fortuite.

Âgé de 8 ans, Snowboard est un matou venu de l'île de la Réunion ; il vit avec le FIV, un virus plus connu sous le nom de sida du chat. Il était hébergé par Cha'Mania, une association de Caragoudes (31) dont la mission consiste à freiner la multiplication des chats et à secourir ceux qui ont été abandonnés ou qui vivent dans la rue. Comme il ne semblait guère à son aise parmi la centaine de félins accueillis sur place, il vivait en liberté dans le jardin.

C'est au cœur de l'été, pendant la récolte du maïs, qu'il a quitté les lieux pour filer à travers champs. Depuis la mi-août 2026, l'association était sans nouvelles de lui.

Son escapade l'a conduit jusqu'au hameau de Fontenilles, qui dépend de Lanta, soit quelque 10 kilomètres plus loin. Là vit Jeannette Dexpert, une habitante qui donne volontiers à manger aux chats qui s'arrêtent chez elle, et le fugueur s'est installé auprès d'elle. « Un matin, à la mi-septembre, j’ai trouvé ce 9e chat que j’ai cru être une chatte prête à faire ses petits », se souvient-elle. Persuadée qu'il s'agissait d'une femelle sur le point de mettre bas, elle a donné à la nouvelle venue le nom de Pirouette.

« Ah c'est mon Snowboard ! »

La suite tient à un rendez-vous manqué. Jeannette avait réservé une consultation chez le vétérinaire pour l'un de ses autres chats, qui ne s'est pas présenté ce jour-là. Elle a donc emmené Pirouette à sa place, et c'est ainsi que, le mardi 27 octobre 2026, le malentendu s'est dissipé : la vétérinaire a constaté que la chatte censée attendre des petits était en réalité un mâle, castré et identifié par une puce.

Au même moment, Gaëlle Lechartier, présidente de Cha'Mania, se trouvait dans le cabinet pour y déposer des croquettes. Elle a aussitôt reconnu le pensionnaire parti 2 mois plus tôt. « La rencontre s’est faite par le plus grand des hasards, je l’ai reconnu et j’ai dit : “Ah c’est mon Snowboard !”. C’est vraiment le destin », raconte la bénévole.

© Gaëlle Lechartier

Ces retrouvailles se sont doublées d'une seconde bonne nouvelle. Gaëlle disait vouloir reprendre le chat, mais Jeannette a refusé de s'en séparer. « Gaëlle me disait qu’elle allait le reprendre. J’ai dit non, je veux le garder. Il est très gentil, je n’ai jamais vu de chat aussi affectueux », confie celle qui, en 2021 déjà, avait accueilli un chat âgé venu de la même association.

Snowboard restera donc à Lanta, chez celle qui l'avait nourri depuis la mi-septembre. « Il est allé chercher sa famille lui-même », résume Gaëlle Lechartier. L'association, de son côté, prendra en charge les soins vétérinaires que réclament ses dents abîmées.