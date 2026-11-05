« Ce n'est pas un chat errant » : nourri par tout un quartier, ce gros matou amusant finit au régime (vidéo)

Dans son quartier, un gros chat surnommé Big Tubby passe de maison en maison en se dandinant, et sa silhouette bien ronde a amusé des millions d'internautes. Présenté comme errant, ce matou aurait-il en réalité plusieurs gamelles à sa disposition ?

Il n'est pas rare qu'un chat des environs se fasse adopter, à distance, par toute une rue. Celui qui raconte l'histoire pour PetHelpful l'a vécu : il y a 4 ans, à peine installé dans sa nouvelle maison, il a croisé un matou, l'a appelé Sir et lui a servi à manger en pensant être le seul à le faire. En réalité, chaque foyer du coin avait son propre nom pour lui et sa propre gamelle, et le chat circulait tranquillement de l'un à l'autre pour trouver le meilleur menu.

Un matou qui se dandine plutôt qu'il ne marche

Big Tubby semble s'inscrire dans cette même tradition. Son surnom, qui évoque sa rondeur, lui va comme un gant : ce chat de quartier n'avance pas vraiment, il se dandine à chaque pas. L'auteur du récit suppose que toute la rue le nourrit, à moins que le gourmand ne chaparde des repas au passage.

Quoi qu'il en soit, sa vidéo a vite fait le tour des réseaux : près de 12 millions de vues, plus d'1,8 million de likes et quelque 13 000 commentaires. Un chat bien en chair, visiblement, cela ne laisse personne indifférent !

Nourri par toute la rue ?

Sous la vidéo, les internautes ont surtout plaisanté sur son tour de taille, beaucoup jugeant qu'un animal aussi bien nourri devait compter plusieurs foyers. Une internaute a d'ailleurs commenté :

« Ce n'est pas un chat errant. Il a visiblement une dizaine de maisons dans le pâté de maisons ! »

D'autres ont imaginé un voisin le mettant au régime à l'insu des 9 autres maisons qui le nourrissent...

© @bigtubbyofficial / TikTok

Aucun doute : Tubby semble avoir compris comment tirer parti de son voisinage, avec une rue entière disposée à garnir sa gamelle. Difficile de lui en vouloir…

Sur le compte TikTok qui lui est entièrement consacré, on apprend toutefois que le minou aurait récemment été mis au régime pour son bien. Espérons que tous les voisins jouent le jeu !

© @bigtubbyofficial / TikTok

L’info Woopets - Comment aider un chat à perdre du poids ?

Quelques kilos en trop peuvent vite peser sur la santé et le bien-être de nos petits félins. Heureusement, quelques bonnes habitudes permettent d'aider son chat à retrouver progressivement la ligne, sans le frustrer ni mettre sa santé en danger :

Consulter un vétérinaire : il pourra déterminer son poids idéal et établir un programme adapté ;

Adapter ses portions : mesurez sa ration quotidienne et privilégiez une alimentation équilibrée ;

Limiter les friandises : réduisez les petites gourmandises et évitez les restes de table ;

Stimuler son activité : proposez-lui des jeux pour l'encourager à courir, sauter et se dépenser ;

Fractionner ses repas : répartissez sa ration en plusieurs petites portions dans la journée ;

Suivre son évolution : pesez-le régulièrement pour vérifier que sa perte de poids reste progressive.

L'essentiel est d'avancer en douceur, sans jamais affamer votre chat. Une perte de poids trop rapide peut être dangereuse pour sa santé !