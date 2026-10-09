Pourquoi les chiens reproduisent-ils les grimaces de leurs amis en jouant ? La science répond.

Entre chiens, les émotions semblent parfois se transmettre en un clin d’œil. Un mouvement, une posture de jeu, une gueule entrouverte… et voilà qu’un autre toutou reproduit le même comportement. Des chercheurs ont justement étudié cette étonnante capacité d’imitation, qui pourrait jouer un rôle dans les liens sociaux et la « contagion » des émotions chez nos compagnons à 4 pattes.

Il suffit parfois d'un simple mouvement pour que le jeu entre 2 chiens s'installe. L'un adopte une posture, entrouvre la gueule ou affiche une expression enjouée… et son compagnon lui répond presque aussitôt en reproduisant le même comportement. Ce phénomène, appelé « mimétisme facial rapide » (Rapid facial mimicry), se produit en moins d'une seconde et semble se faire de manière automatique et involontaire. À travers une étude publiée dans la revue Royal Society Open Science*, des chercheurs de l’université de Pise ont cherché à mieux comprendre ce phénomène.

Ce que les chercheurs ont observé

Pour cela, ils ont observé les interactions de 49 chiens dans un parc canin de Palerme, en Sicile. Pendant 50 heures, ils ont filmé leurs séances de jeu libre, en s'intéressant notamment à 2 comportements : la fameuse « révérence de jeu », lorsque le chien abaisse ses pattes avant tout en gardant l'arrière-train relevé, et la gueule ouverte et détendue, souvent associée à une attitude ludique. Les scientifiques ont ensuite analysé la fréquence et la rapidité avec lesquelles ces comportements étaient reproduits par le partenaire de jeu.

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Pour aller plus loin, ils ont également tenu compte de la relation entre les chiens, en distinguant les « amis », les « connaissances » et les « inconnus ». L'objectif était ainsi de déterminer si la proximité sociale pouvait avoir une influence sur cette étonnante capacité à se répondre presque instantanément pendant le jeu.

Une possible « contagion » des émotions

Grâce à cette petite expérience, les chercheurs ont pu constater que le mimétisme facial était plus fréquent et plus rapide entre des chiens qui se connaissaient bien : plus leur lien social était étroit, plus ils avaient tendance à reproduire les signaux de leur partenaire.

Ce phénomène pourrait ainsi participer à la communication intraspécifique, en permettant aux chiens de mieux coordonner leurs comportements et de comprendre les intentions de leur compagnon. Il pourrait également relever de ce que les chercheurs décrivent comme une forme d'empathie motrice, lorsque l'observation d'un comportement déclenche automatiquement une réponse similaire.

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Surtout, les séances de jeu au cours desquelles ce mimétisme apparaissait duraient plus longtemps, laissant penser qu'il contribue à maintenir une interaction positive. Ces observations amènent ainsi les chercheurs à envisager un possible lien avec la contagion émotionnelle : en reproduisant rapidement l'expression de son partenaire, un chien pourrait en quelque sorte se synchroniser avec son état émotionnel et partager sa motivation à jouer.

Aussi séduisante soit-elle, cette hypothèse mérite toutefois d'être nuancée. L'étude ne permet pas en effet d'affirmer que les chiens ressentent les émotions de leurs congénères exactement comme les humains. Elle suggère plutôt que ce mimétisme pourrait constituer l'un des mécanismes qui facilitent leur complicité et leurs échanges sociaux.

L’info Woopets - Comment savoir si 2 chiens jouent vraiment ?

Le jeu canin peut parfois sembler impressionnant, notamment lorsque les chiens se poursuivent ou se mordillent. Pourtant, plusieurs signaux permettent de repérer une interaction détendue :

La révérence de jeu : le chien baisse l'avant de son corps tout en gardant l'arrière-train relevé ;

Une posture souple (ses mouvements restent fluides et détendus) ;

La gueule entrouverte et relaxée, souvent associée à une attitude ludique ;

Des pauses régulières (les chiens interrompent leur jeu avant de reprendre de plus belle) ;

Une réciprocité (chacun participe à l'échange et semble prendre plaisir à l'interaction) ;

Des rôles qui s'inversent : le poursuivant peut devenir le poursuivi, signe que les 2 chiens participent à leur manière.

* E. Palagi, V. Nicotra, G. Cordoni, « Rapid mimicry and emotional contagion in domestic dogs », Royal Society Open Science, 1 December 2015 ; 2 (12) : 150505.