« On aurait dit un Pitbull », un Shih Tzu obèse doit perdre 7 kilos après le décès de son propriétaire

Après le décès tragique de son propriétaire, Alex s’est retrouvé seul face à la solitude. Le Shih Tzu de 3 ans, qui souffrait de plusieurs soucis de santé dont une affection oculaire et une obésité sévère, a heureusement été pris en charge par la BC SPCA de Kamloops (Canada). Depuis son admission, le petit chien bénéficie de plusieurs soins, d’un régime spécial et de nombreux témoignages d’amour de la part de ses bienfaiteurs en attendant de trouver une nouvelle famille pour la vie.

Comme nous, nos amis les animaux connaissent parfois des drames dans leur vie. Alex, un Shih Tzu de 3 ans, a fait face à la perte de son humain préféré et s’est retrouvé sans foyer. À la suite de ce drame, le petit chien a poussé les portes du refuge de la BC SPCA de Kamloops.

« Aussi tragique que ce soit, ce genre de situation est plus fréquent qu’on ne le pense, explique une porte-parole de l’organisation, c’est une période difficile pour les animaux comme Alex, et nous sommes heureux de pouvoir leur apporter un soutien et des soins avant qu’ils ne trouvent un foyer définitif. »

© BC SPCA

« On aurait dit un Pitbull ; il était tellement imposant »

À son arrivée, le Shih Tzu était dans un état préoccupant. En plus des poils emmêlés, des griffes beaucoup trop longues et des plaies sur les pattes, il souffre d’un prolapsus de la glande lacrymale (« œil de cerise ») qui se caractérise par la sortie d’une petite glande productrice de larmes située au coin interne de l’œil. Cette affection oculaire provoque rougeurs, écoulements et irritations. Pour le soulager, une opération chirurgicale est prévue.

De plus, Alex affiche des kilos en trop sur la balance. Lors de son sauvetage, il pesait 14,7 kg, soit près du double du poids recommandé pour les représentants de sa race ! « Quand on a vu les premières photos d'Alex, on aurait dit un Pitbull ; il était tellement imposant, confie un membre de la BC SPCA, il doit perdre environ 7 kg, alors il suit un régime spécial. Dès qu’il ira mieux, il pourra reprendre progressivement une activité physique. »

Pour ne rien arranger, le Shih Tzu est concerné par des troubles dentaires et de la peau. L’équipe vétérinaire lui a prescrit des traitements adaptés pour l’aider à guérir.

© BC SPCA

En quête d’une famille d’accueil

« Malgré ses problèmes de santé, Alex est un petit bonhomme adorable et très affectueux, soulignent ses bienfaiteurs, il est toujours en train de gambader joyeusement ou de se blottir sous le bureau du personnel. Il est le plus heureux lorsqu'il est entouré de monde, mais il n'a pas toujours besoin d'interaction. […] »

Après avoir surmonté tant d’épreuves, le petit chien peut enfin savourer un peu de sérénité. Ses anges gardiens font tout leur possible pour lui offrir un bel avenir, et lui cherchent une famille d’accueil en vue d’une adoption.