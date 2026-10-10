  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. « On aurait dit un Pitbull », un Shih Tzu obèse doit perdre 7 kilos après le décès de son propriétaire

« On aurait dit un Pitbull », un Shih Tzu obèse doit perdre 7 kilos après le décès de son propriétaire


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

Après le décès tragique de son propriétaire, Alex s’est retrouvé seul face à la solitude. Le Shih Tzu de 3 ans, qui souffrait de plusieurs soucis de santé dont une affection oculaire et une obésité sévère, a heureusement été pris en charge par la BC SPCA de Kamloops (Canada). Depuis son admission, le petit chien bénéficie de plusieurs soins, d’un régime spécial et de nombreux témoignages d’amour de la part de ses bienfaiteurs en attendant de trouver une nouvelle famille pour la vie.

Illustration : "« On aurait dit un Pitbull », un Shih Tzu obèse doit perdre 7 kilos après le décès de son propriétaire"
© BC SPCA

Comme nous, nos amis les animaux connaissent parfois des drames dans leur vie. Alex, un Shih Tzu de 3 ans, a fait face à la perte de son humain préféré et s’est retrouvé sans foyer. À la suite de ce drame, le petit chien a poussé les portes du refuge de la BC SPCA de Kamloops.

« Aussi tragique que ce soit, ce genre de situation est plus fréquent qu’on ne le pense, explique une porte-parole de l’organisation, c’est une période difficile pour les animaux comme Alex, et nous sommes heureux de pouvoir leur apporter un soutien et des soins avant qu’ils ne trouvent un foyer définitif. »

Illustration de l'article : « On aurait dit un Pitbull », un Shih Tzu obèse doit perdre 7 kilos après le décès de son propriétaire

© BC SPCA

« On aurait dit un Pitbull ; il était tellement imposant »

À son arrivée, le Shih Tzu était dans un état préoccupant. En plus des poils emmêlés, des griffes beaucoup trop longues et des plaies sur les pattes, il souffre d’un prolapsus de la glande lacrymale (« œil de cerise ») qui se caractérise par la sortie d’une petite glande productrice de larmes située au coin interne de l’œil. Cette affection oculaire provoque rougeurs, écoulements et irritations. Pour le soulager, une opération chirurgicale est prévue.

De plus, Alex affiche des kilos en trop sur la balance. Lors de son sauvetage, il pesait 14,7 kg, soit près du double du poids recommandé pour les représentants de sa race ! « Quand on a vu les premières photos d'Alex, on aurait dit un Pitbull ; il était tellement imposant, confie un membre de la BC SPCA, il doit perdre environ 7 kg, alors il suit un régime spécial. Dès qu’il ira mieux, il pourra reprendre progressivement une activité physique. »

Pour ne rien arranger, le Shih Tzu est concerné par des troubles dentaires et de la peau. L’équipe vétérinaire lui a prescrit des traitements adaptés pour l’aider à guérir.

Illustration de l'article : « On aurait dit un Pitbull », un Shih Tzu obèse doit perdre 7 kilos après le décès de son propriétaire

© BC SPCA

En quête d’une famille d’accueil

« Malgré ses problèmes de santé, Alex est un petit bonhomme adorable et très affectueux, soulignent ses bienfaiteurs, il est toujours en train de gambader joyeusement ou de se blottir sous le bureau du personnel. Il est le plus heureux lorsqu'il est entouré de monde, mais il n'a pas toujours besoin d'interaction. […] »

Après avoir surmonté tant d’épreuves, le petit chien peut enfin savourer un peu de sérénité. Ses anges gardiens font tout leur possible pour lui offrir un bel avenir, et lui cherchent une famille d’accueil en vue d’une adoption.

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Ce chien inspecte les berges pour détecter la moule zébrée, qui menace les réserves d’eau potable Emotion

Ce chien inspecte les berges pour détecter la moule zébrée, qui menace les réserves d’eau potable

Pour lutter contre la prolifération de la moule zébrée dans ses réservoirs d’eau potable, la ville de New York peut...

09/10/26 | Par K. Ayari