Un professeur voit un chien se faire renverser et alerte un élève de 17 ans, qui part le chercher avec un drone

Un chien répondant au nom de Jettsen s'était échappé de chez lui, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique (Etats-Unis). Percuté par une voiture, il était ensuite resté introuvable pendant plusieurs heures. Pendant que sa maîtresse, Kendall Warner, et des habitants le cherchaient, Aiden Buckner, 17 ans, a emprunté un drone à son école d'aviation pour participer aux recherches.

Tout a commencé lorsque Jettsen a quitté la maison de sa propriétaire Kendall Warner, à Albuquerque. Son histoire, relayée par KOB 4, a pris une tournure inquiétante quand une femme a informé sa maîtresse qu'elle avait renversé l'animal avec sa voiture.

Kendall a appris l'accident directement de la conductrice, qu'elle décrit comme très agitée, et reconnaît ne pas avoir su comment réagir en entendant ces mots. Pendant ce temps, le chien restait introuvable.

Des habitants du quartier ont rejoint les recherches, parcourant les rues et les abords des cours d'eau sans mettre la main sur le fugitif.

Un drone emprunté à l'accueil de l'école

C'est un professeur de l'école d'Aiden Buckner qui a informé ce dernier. M. Pierce, enseignant de langue et littérature anglaises, assurait la surveillance du déjeuner lorsqu'il a assisté à l'accident. Il avait ensuite sillonné le quartier au volant dans l'espoir d'apercevoir le chien, avant de passer voir l'adolescent pour lui expliquer la situation.

Le lycéen rentrait tout juste d'un cours de pilotage de drone et, titulaire d'une licence, a aussitôt vu comment se rendre utile. « J'ai une licence de drone et je sais où en trouver un », résume Aiden Buckner. Il a donc couru jusqu'à l'établissement, demandé à l'accueil la permission d'emprunter un appareil, puis est reparti chercher Jettsen, mettant ainsi sa formation au service des recherches.

D'après le télépilote de 17 Ans, les recherches ont duré environ 4 à 5 heures. De leur côté, des habitants ont passé au peigne fin les quartiers environnants.

Au bout du compte, Jettsen est rentré à la maison par ses propres moyens.

« Nous nous sentons si chanceux et reconnaissants »

Sa maîtresse n'en reste pas moins reconnaissante envers ceux qui se sont mobilisés. « Nous nous sentons si chanceux et reconnaissants. D'abord et avant tout envers Aiden », confie Kendall Warner à propos de l'adolescent.

Le retour du quadrupède a aussi révélé les conséquences de la collision. Jettsen présentait des coupures, des écorchures et des courbatures, les lésions se situant surtout sous le ventre, et certaines plaies se sont ensuite infectées. Lorsqu'il a été retrouvé, il peinait à s'asseoir et ne parvenait pas à bouger dans toutes les positions ; sa maîtresse pense que ses hanches le faisaient souffrir.

Selon Kendall, le rescapé devrait néanmoins se rétablir. Elle demande par ailleurs aux automobilistes du quartier d'Irving de lever le pied et de rester attentifs, car des familles, des enfants et des animaux y vivent, non loin d'une école.