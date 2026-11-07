« Un coup de foudre dès le premier reniflement » : emmené au refuge, ce Terre-Neuve choisit sa nouvelle colocataire (vidéo)

Comment choisir un nouveau compagnon quand on partage déjà sa maison avec un chien ? Une famille a tranché à sa manière, comme le relate Parade Pets : elle a emmené Grizzly, son Terre-Neuve, au refuge pour qu'il désigne lui-même la future recrue. Une décision que le grand gaillard n'a pas tardé à prendre…

Plutôt que de parier seuls sur une bonne entente entre leurs chiens et un inconnu, les adoptants de Grizzly ont choisi de se fier aux impressions de leur Terre-Neuve. Ils l'ont donc emmené avec eux au refuge pour qu'il rencontre lui-même les pensionnaires.

Grizzly n'en était pas à son premier colocataire à 4 pattes, puisque quelques autres chiens vivent déjà sous son toit. Ce jour-là pourtant, d'après le récit, il a fait connaître son choix sur-le-champ, et la scène a été partagée dans une vidéo TikTok.

Coup de cœur dès la première rencontre

L'élue s'appelle Maple, une chienne croisée dont les origines exactes ne sont pas précisées. Qu'importe la généalogie : Grizzly semble avoir eu un coup de foudre dès le premier reniflement.

Accueillie il y a environ 2 semaines, Maple s'installe en douceur dans sa nouvelle famille, son compagnon de la taille d'un ours à ses côtés. Elle est d'ailleurs vite devenue la préférée de Grizzly. Un internaute a comparé le duo à Max et Duke, les héros de Comme des bêtes !

Premières courses pour le nouveau membre de la famille

Le jour de sa sortie du refuge, Maple n'est pas rentrée tout droit à la maison. La nouvelle venue a eu droit à quelques haltes, dont une dans un magasin spécialisé, où elle a fait ses courses pour la toute première fois.

Maple a ainsi été gâtée dès son premier jour, et semble s'être parfaitement adaptée à sa nouvelle vie !

© @grizzlythenewfie / TikTok

Le conseil de Woopets : comment savoir si 2 chiens sont compatibles ?

Vous avez déjà un compagnon à 4 pattes et vous souhaitez en adopter un deuxième ? Nous vous recommandons d'organiser une rencontre au refuge. C'est le meilleur moyen d'observer leurs réactions et de voir si le courant passe.

Les toutous peuvent ainsi faire connaissance dans un cadre sécurisé, sous l'œil attentif du personnel de l'établissement, qui saura vous guider.