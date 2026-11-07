« Un coup de foudre dès le premier reniflement » : emmené au refuge, ce Terre-Neuve choisit sa nouvelle colocataire (vidéo)
Comment choisir un nouveau compagnon quand on partage déjà sa maison avec un chien ? Une famille a tranché à sa manière, comme le relate Parade Pets : elle a emmené Grizzly, son Terre-Neuve, au refuge pour qu'il désigne lui-même la future recrue. Une décision que le grand gaillard n'a pas tardé à prendre…
Plutôt que de parier seuls sur une bonne entente entre leurs chiens et un inconnu, les adoptants de Grizzly ont choisi de se fier aux impressions de leur Terre-Neuve. Ils l'ont donc emmené avec eux au refuge pour qu'il rencontre lui-même les pensionnaires.
Grizzly n'en était pas à son premier colocataire à 4 pattes, puisque quelques autres chiens vivent déjà sous son toit. Ce jour-là pourtant, d'après le récit, il a fait connaître son choix sur-le-champ, et la scène a été partagée dans une vidéo TikTok.
Coup de cœur dès la première rencontre
L'élue s'appelle Maple, une chienne croisée dont les origines exactes ne sont pas précisées. Qu'importe la généalogie : Grizzly semble avoir eu un coup de foudre dès le premier reniflement.
Accueillie il y a environ 2 semaines, Maple s'installe en douceur dans sa nouvelle famille, son compagnon de la taille d'un ours à ses côtés. Elle est d'ailleurs vite devenue la préférée de Grizzly. Un internaute a comparé le duo à Max et Duke, les héros de Comme des bêtes !
Premières courses pour le nouveau membre de la famille
Le jour de sa sortie du refuge, Maple n'est pas rentrée tout droit à la maison. La nouvelle venue a eu droit à quelques haltes, dont une dans un magasin spécialisé, où elle a fait ses courses pour la toute première fois.
Maple a ainsi été gâtée dès son premier jour, et semble s'être parfaitement adaptée à sa nouvelle vie !
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Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web
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