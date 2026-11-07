Pour ses 4 ans, une chienne de thérapie a droit à une surprise préparée par les élèves de son école

À Bishop's Stortford, en Angleterre, Willow occupe une place à part : cette Golden Retriever est la chienne de thérapie de la Howe Green House School. Pour ses 4 ans, les élèves ont tenu à marquer le coup, et l'école a partagé le moment sur sa page Instagram.

Outre-Manche, la présence de chiens de thérapie dans les établissements scolaires est de plus en plus appréciée : ils aident les élèves à se sentir mieux et à s'apaiser. Willow en est un exemple. Très appréciée des enfants de l'école de Bishop's Stortford où elle intervient, la chienne contribue à un climat plus calme et chaleureux. Son anniversaire, fêté par les écoliers, a été relaté par India Today.

Pour ses 4 ans, la Golden Retriever a ainsi eu droit à une surprise organisée par les élèves, sous la forme d'une chanson reprise en chœur. L'établissement a ensuite publié la scène sur sa page Instagram officielle.

© @howegreenhouseschool / Instagram

Face à la chienne au pelage doré, un foulard à carreaux rouges noué autour du cou, les enfants en uniforme se sont disposés en demi-cercle avant d'entonner « Joyeux anniversaire » avec entrain. Pendant ce temps, Willow n'a pas bougé de sa place : posée au milieu du groupe, la queue battant l'air, elle a suivi le spectacle sans se laisser perturber par le brouhaha des écoliers, un tumulte qui semblait lui être familier.

Dans cette scène pleine de vie, on devinait la complicité qui unit la chienne et les enfants : à leurs yeux, Willow dépasse largement le rôle d'un animal d'école. Sous la vidéo, l'établissement a écrit ces quelques mots :

« Joyeux 4e anniversaire à Willow, notre chienne de thérapie ! Hier, tous les enfants ont souhaité un très joyeux anniversaire à Willow et ont participé à la célébration de cette journée spéciale. »

Une chanson qui dépasse les murs de l'école

La vidéo s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, où elle a suscité de nombreuses réactions émues : beaucoup d'internautes ont relevé la sérénité de la chienne au milieu du chœur d'enfants, certains ajoutant que ces images leur avaient mis du baume au cœur.

Au-delà de la fête, cette vidéo a rappelé le rôle que des chiens de thérapie comme Willow peuvent jouer auprès des enfants, en tissant des liens avec eux et en leur apportant du calme. Une présence que les écoliers de Bishop's Stortford ont choisi de saluer à leur manière, en chanson.