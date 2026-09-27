Cette chienne aux pattes déformées et forcée à se reproduire réapprend à marcher et à vivre

Après des semaines de soins, Sharon a enfin pu marcher et même courir sans douleur, un bonheur qu’elle n’avait jamais connu auparavant. Cette chienne au passé traumatisant a ensuite trouvé le plus beau des refuges : une famille aimante auprès de laquelle elle peut désormais couler des jours heureux.

La vie de Sharon a changé du tout au tout grâce à sa rencontre avec les membres d'une association déterminés à l'aider. Cette chienne au passé douloureux, tant émotionnellement que physiquement, a non seulement pleinement retrouvé l'usage de ses pattes, mais elle a, en plus, désormais une famille aimante. Son histoire est racontée par The Dodo dans une vidéo partagée sur son compte YouTube.



The Dodo / YouTube

Croisée American Bully, Sharon se morfondait dans un refuge de comté surpeuplé. L'équipe de Wags And Walks, association basée à Los Angeles (Californie) et à Nashville (Tennessee), l'avait remarquée et avait décidé de lui porter secours.



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Les bénévoles avaient tout de suite constaté ses pattes déformées. Ils ont appris qu'elle avait été découverte errante, mais sa vie était clairement encore plus difficile avant cela. Les signes observés sur son corps laissaient à penser qu'on l'avait forcée à avoir plus d'une portée de chiots. Elle avait probablement subi plusieurs césariennes.

L'état de ses pattes l'empêchait de marcher correctement. En fait, chaque pas était un supplice pour elle.



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Au refuge, elle était particulièrement réservée, ne sachant pas à qui elle pouvait se fier. Toutefois, dès qu'on l'a sortie de cet environnement intimidant et stressant, elle a commencé à révéler sa véritable personnalité ; sociable, espiègle et douce.

Sharon peut enfin courir et profiter de sa nouvelle vie

La déformation de ses pattes était vraisemblablement la conséquence de mauvaises conditions de vie qu'elle connaissait en élevage. L'équipe de Wags And Walks a eu recours à des radiographies pour évaluer leur état, puis ont commencé à la soigner.



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En quelques semaines, Sharon a réalisé des progrès retentissants. Elle qui avait tant de mal à marcher s'est remise à courir dans le jardin de sa famille d'accueil. Pour la première fois de sa vie, elle pouvait gambader joyeusement sans ressentir la moindre douleur.



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Comme un bonheur n'arrive jamais seul, on lui a trouvé une famille aimante, qui était à la recherche d'une chienne douce et calme. Elle est désormais heureuse et gâtée par ses adoptants.



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Le conseil Woopets : que faire si mon chien semble avoir du mal à marcher ?

Une démarche anormale, une boiterie ou une difficulté à se déplacer peut être le signe d’une douleur ou d’un problème locomoteur qui nécessite un avis vétérinaire.

Ne pas attendre que le problème s’aggrave : si la gêne persiste, prendre rendez-vous avec un vétérinaire.

Limiter les efforts en attendant le diagnostic : éviter les courses, les sauts et les montées / descentes d'escaliers.

Ne jamais donner d’antidouleur humain sans prescription vétérinaire : certains médicaments qui nous sont destinés peuvent être toxiques pour les chiens.

Le vétérinaire pourra déterminer l’origine de la gêne grâce à un examen clinique et, si nécessaire, à des examens d’imagerie.