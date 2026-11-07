« Il est venu vers moi » : un Patou errant s'invite à la pause déjeuner d'une randonneuse (vidéo)

Le samedi 17 octobre, Emilie Coillot, 30 ans, randonnait en direction du lac Autier, au cœur du parc du Mercantour (Alpes-Maritimes), quand un patou apparemment sans maître est venu chercher ses caresses. Après sa vidéo, la jeune femme s'est tournée vers la mairie de Belvédère, qui a lancé un appel à témoins pour ce chien ni pucé ni tatoué. Depuis, un élan de solidarité s'est formé autour de lui…

Il y a des décors qui racontent une histoire avant même le premier pas. Après avoir laissé sa voiture sur le parking de la vallée de la Gordolasque, Emilie n'a pas tardé à apercevoir, en bord de sentier, la petite construction qui servit de décor, en 1965, aux 13 épisodes du feuilleton Belle et Sébastien. C'est dans ce cadre que cette habitante de Roquefort-les-Pins a vécu la rencontre relayée par France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.

© FTV

Un invité à 4 pattes à l'heure du déjeuner

Après 1 h 45 de marche, la jeune femme a posé son sac au bord du lac pour déjeuner. C'est alors qu'elle a repéré, à distance, un patou qui passait d'un groupe de randonneurs à l'autre, tous installés comme elle autour de l'eau pour le repas. L'inquiétude l'a d'abord saisie : un an et demi auparavant, du côté de Tourrette-sur-Loup, un chien de berger lui avait aboyé dessus avec force et avait bien failli la mordre. Mais cette fois, les marcheurs le caressaient tranquillement, et l'animal lui a semblé plutôt gentil.

Cette amoureuse des chiens a donc fini par s'approcher et s'est accroupie devant lui, alors qu'il sortait tout juste du lac. « Il est venu vers moi en remuant la queue et s'est laissé caresser », raconte Emilie. Elle l'a ensuite conduit jusqu'à ses affaires et lui a fait signe de s'allonger à ses côtés, où il a continué de profiter des caresses. Un peu plus tard, la boule de poils est repartie en chercher d'autres auprès d'un nouveau groupe, et la randonneuse a repris le chemin du retour.

© Mairie de Belvédère

Une vidéo, et toute une vallée se mobilise

Quelques jours plus tard, Emilie a mis en ligne sur Instagram un reel monté sur la musique de la série, et la publication a rencontré un large écho. Une internaute, qui se trouvait au lac ce même samedi, l'a alors contactée : ce chien errant n'était à personne, elle l'avait elle-même raccompagné jusqu'au parking et avait prévenu les gardes du parc.

Forte de ces informations, la jeune femme a sollicité la mairie de Belvédère, qui a aussitôt lancé un appel à témoins. « Le chien n'est ni pucé ni tatoué et personne n'a répondu à notre appel », a expliqué le maire Paul Burro.

L'élu décrit un mâle d'environ 2 ans, doté d'une belle dentition, qui viendrait selon lui des départements voisins ou d'Italie ; ses coups de fil à tous les maires des communes alentour n'ont rien donné non plus.

D'après Paul Burro, le patou ne réagit pas de la même façon avec tout le monde : il se montre très craintif avec les hommes, mais pas du tout avec les femmes et les enfants. L'élu en déduit, sans en avoir la preuve, qu'il a pu être maltraité par des hommes.

De son côté, Emilie a gardé le contact avec un riverain du haut de la vallée qui croise le chien chaque jour, a cherché une famille d'accueil et publié un nouvel appel sur les réseaux sociaux. Un obstacle demeure cependant : le toutou refuse obstinément de monter en voiture.

Des repas près de la chapelle, en attendant un foyer

D'ici là, la commune lui apporte à manger chaque jour, toujours au même point, près de la chapelle Saint-Grat, afin de l'apprivoiser. Une piste sérieuse se dessine par ailleurs : « Il a eu beaucoup de chance car on a trouvé une famille qui veut l'adopter dans la vallée », se félicite le maire. Si ce projet n'aboutissait pas, une éducatrice canine prendrait le relais, et une amie qui vit entourée de nombreux animaux s'est aussi proposée pour l'adopter.

© Paul Burro / Facebook

Rien n'est encore acté, mais Paul Burro évoque un vrai mouvement de solidarité autour de celui qu'il désigne, en clin d'œil à la série, comme une « Belle » qui serait plutôt un « Beau ».

Emilie, elle, a bien l'intention de garder des nouvelles de son nouvel ami, où que le mène la suite de son histoire...