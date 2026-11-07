« Certains amours n'ont pas besoin d'invitation » : ce chien errant salue l'homme qui lui a offert un abri (vidéo)

Dans son quartier, Charlie vit dans un abri en forme de maisonnette, avec des gamelles posées à proximité. Pourtant, il suffit qu'une certaine voiture approche pour que cet Indian Pariah Dog abandonne son coin douillet sans se faire prier. La scène, filmée par le compte @arjun_sanchari et relayée par DogTime , tient en quelques secondes… et en dit long sur l'attachement que ce chien errant semble porter à un conducteur bien précis.

Arjun Sanchari est un homme au grand cœur qui, dès qu’il le peut, vient en aide aux chiens errants, notamment aux chiens parias indiens, une race originaire d’Inde, autrefois semi-sauvage et aujourd’hui souvent employée comme chien de garde ou chien policier.

Un jour, en voyant Charlie, un vieux chien errant de son quartier, passer ses nuits dehors, parfois sous une pluie battante, il a eu le cœur brisé.

Il ne pouvait pas rester les bras croisés face à cette situation et il a alors décidé de lui offrir une petite maisonnette pour qu’il puisse enfin dormir à l’abri. « J'ai vu de nombreuses nuits Charlie, le chien vétéran de mon quartier, dormir sous une pluie abondante devant la porte. Je me sentais tellement mal et je voulais faire quelque chose pour lui », raconte-t-il sur Instagram.

Depuis, une jolie complicité s'est installée entre eux : chaque fois qu'Arjun passe devant sa petite maison, Charlie le salue à sa manière, comme pour remercier celui qui a pensé à lui.

Un moteur qu'il semble reconnaître

Comme une autre publication Instagram d'Arjun le montre, Charlie a trouvé sa propre manière de dire bonjour et un son bien précis suffit, visiblement, à le remettre sur pattes.

Au début de la vidéo, le toutou dormait profondément dans son abri construit avec amour par son ami humain. Mais quand la voiture d'Arjun s'est approchée, il a réagi au bruit avant même que le véhicule n'apparaisse.

© @arjun_sachari / Instagram

Charlie s'est alors levé, a franchi le seuil de sa maisonnette et s'est offert un bon étirement, avant de se lancer sur les traces de la voiture. Il n'a pas traîné devant l'entrée de son abri et a filé directement dans la rue.

La caméra a continué de tourner pendant que le toutou descendait la rue au petit trot. Durant quelques secondes, sa silhouette est restée visible dans le rétroviseur latéral, tandis que la voiture s'éloignait. Une scène pleine de gratitude, de celles qui réchauffent le cœur !

Le vétéran du quartier a conquis les internautes

Dans la légende de la vidéo, Arjun a résumé ce petit rituel d'une formule : « Certains amours n'ont pas besoin d'invitation. » Une tendre façon de caractériser ce salut improvisé au bord de la route.

Sous la publication, qui a récolté plus de 101 000 likes, de nombreux internautes se sont attendris autant sur le chien que sur sa petite maison, heureux de le voir logé et entouré d'affection. Pour un chien errant, un toit et un visage familier comptent beaucoup. Pour Charlie, Arjun est un véritable ange gardien.

© @arjun_sanchari / Instagram

L’info Woopets - Comment aider un chien errant ?

Aider un chien errant comme l’a fait Arjun Sanchari, c'est avant tout lui venir en aide sans le mettre en danger ni se mettre soi-même en difficulté. Voici quelques gestes simples qui peuvent faire la différence :

L'approcher avec douceur : rester calme, éviter les gestes brusques et ne pas le forcer au contact ;

Lui donner de l'eau : surtout par fortes chaleurs ;

Lui proposer de la nourriture : si possible, des aliments adaptés aux chiens ;

Vérifier son identification : collier, médaille ou puce chez un vétérinaire ;

Contacter un vétérinaire ou une association : pour organiser sa prise en charge ;

Signaler sa présence : auprès de la mairie, de la fourrière ou des associations locales ;

Lui offrir un abri temporaire : si cela est possible et sans risque pour lui ;

Ne pas le garder sans vérifier : il peut avoir une famille qui le recherche.

Le plus important : ne pas détourner le regard. Un peu d'attention et les bons gestes peuvent parfois changer la vie d'un chien abandonné.