Parvenu à ronger la corde qui le retenait depuis toujours, ce Malinois permet aux enquêteurs de découvrir un autre chien attaché à un meuble

Pendant des années, Prince, un croisé Berger Belge Malinois de 4 ans, est resté attaché à une corde qui lui serrait peu à peu le cou. Récemment, il a réussi à s’en libérer et a trouvé de l’aide auprès de riverains, qui ont donné l’alerte. Sur place, l’association Action Protection Animale a découvert une situation encore plus préoccupante : Prince n’était pas le seul animal à avoir besoin d’aide…

Dans ce jardin du Maine-et-Loire, Prince vivait à l'écart de tout. Ce croisé Berger Belge Malinois ne recevait « aucun soin, aucune activité, aucune attention », peut-on lire sur le site d'Action Protection Animale (APA), qui évoque des conditions de détention inimaginables. Seule une corde le reliait à ce coin de verdure.

Cette corde, c'était la même depuis son plus jeune âge. À mesure que le toutou grandissait, elle s'est resserrée et enfoncée de plus en plus profondément dans sa peau, jusqu'à y laisser une blessure infectée.

© Action Protection Animale

Un détour chez les voisins...

Récemment, le Malinois est pourtant parvenu à ronger ce lien et à s'en défaire. « Il est allé chercher de l’aide auprès de riverains qui ont immédiatement donné l’alerte avant que son détenteur ne le récupère », indique l'association, intervenue sans attendre une fois informée de la situation.

Les enquêtrices d'APA se sont en effet immédiatement rendues sur les lieux, accompagnées de gendarmes. À leur arrivée, elles ont constaté ce que le maître avait fait de cette blessure infectée : plutôt que de conduire son chien chez le vétérinaire, il s'était contenté de déplacer la corde, nouée cette fois autour du poitrail de l'animal...

© Action Protection Animale

Cette intervention ne s'est pas arrêtée au jardin. Et heureusement !

En entrant dans la propriété, les intervenants ont découvert un autre chien gardé à l'intérieur : Misty, un petit croisé Yorkshire Terrier de 5 ans au poil long noir et feu, lui aussi retenu par une corde, attachée à un meuble.

© Action Protection Animale

Un refuge à Angers pour se remettre

Action Protection Animale a procédé à la saisie des 2 loulous, et Prince a été opéré dans la foulée de son sauvetage. L'association a par ailleurs déposé plainte.

Lui et Misty se remettent désormais doucement de leurs traumatismes dans un refuge partenaire d'APA, à Angers. L'association, elle, ne cache pas ce qu'elle leur souhaite.