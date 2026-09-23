Cette chienne de ferme joue avec une vache et leurs échanges mêlent coups de tête et frottements (vidéo)

Cette chienne de ferme et cette vache s’apprécient énormément, et c’est à travers les moments de jeu qu’apparaît toute leur complicité. Coups de tête, frottements, roulades sur le dos, tous les signes positifs sont au rendez-vous sur la vidéo qui a séduit les internautes. Chien et vache peuvent faire bon ménage, la preuve en images.

« Partie de jeu entre filles », décrivent les propriétaires sous la vidéo publiée sur le compte Instagram « @moomaevemoo ». Les « filles » ne sont autre qu’une chienne et une vache qui se connaissent depuis quelque temps et qui aiment passer des heures ensemble.

Le langage du jeu

Si les 2 animaux n’appartiennent pas à la même espèce, ils ont trouvé des moyens de se comprendre, explique PetHelpful. Le jeu occupe une grande place dans leur vie, en étant à la fois un outil social et un exutoire.

La vidéo nous permet de constater que l’interaction se passe à merveille entre 2 animaux qui n’ont pourtant rien à voir. L’interaction leur permet de sortir de leur zone de confort : une stimulation plus intense pour la vache, et un travail sur la canalisation de l’énergie chez la chienne.

@moomaevemoo / Instagram

Une énergie fascinante

C’est dans un presque silence que se déroule la scène qui mêle un aspect ludique et finalement, une grande tendresse. La vache et la chienne se donnent des coups de tête, mais leur posture de jeu est évidente.

Les internautes, en commentaires, font part de leur ressenti en affirmant : « J’adore voir des vaches heureuses », « 2 chiens ou 2 vaches en plein jeu ».

En jetant un œil au compte enrichi par les propriétaires, on découvre que les vidéos à propos du duo sont nombreuses, et que cette amitié ne date pas d’hier.

Comment savoir si une vache est disposée à interagir ?

Le langage des vaches peut nous paraître parfois plus difficile à saisir. Voici quelques clés pour détecter une disposition de communication chez elles :

Le regard est tourné vers l’interlocuteur

Elles se déplacent lentement et calmement

Elles reniflent pour assouvir leur curiosité

La queue est détendue

De nombreux a priori existent sur la relation entre vache et chien du fait de la menace représentée l’un pour l’autre. En réalité, ces 2 espèces peuvent apprendre à se connaître, et l’habitude relationnelle garantit une bonne partie de la réussite. En tant que propriétaire, savoir reconnaître les signaux de stress et de peur est un bon moyen pour éviter les mauvaises expériences.