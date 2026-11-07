Après ses 4 chatons, cette chatte longtemps craintive est adoptée à son tour

Personne n'avait repéré que Serenity attendait des petits lorsqu'elle a franchi les portes de la Pet Alliance of Greater Orlando, en Floride (États-Unis). C'est au sein d'un foyer d'accueil que cette chatte écaille de tortue a mis au monde ses 4 chatons, auxquels elle s'est entièrement dévouée. Sa mère d'accueil, elle, a dû s'armer de patience pendant des semaines pour gagner sa confiance…

Certaines mamans chats semblent n'avoir de temps que pour leurs petits, et Serenity en faisait partie. La minette est arrivée gestante à la Pet Alliance of Greater Orlando, en Floride (États-Unis), sans qu'aucun bénévole ne s'en aperçoive, alors qu'elle paraissait, elle, tout à fait prête pour ce qui l'attendait. Son histoire, relayée par Love Meow et illustrée par les photos du compte Instagram @snuggleflufforg, raconte comment cette mère discrète a d'abord tout donné à sa portée.

Une naissance bien préparée

À l'approche de la mise bas, la chatte a rejoint un foyer d'accueil rattaché au réseau Snuggle Fluff, où ses 4 chatons sont nés dans de bonnes conditions. Les nouveau-nés ont été baptisés Bliss, Zen, Shanti et Stevie, 4 petites bouilles aussi douces que leur maman.

Serenity a paru se consacrer tout entière à son nouveau rôle de mère. Pendant ce temps, concentrée sur ses petits, elle restait en retrait des humains de la maison, si bien que le lien avec sa famille d'accueil tardait à se nouer.

© @snuggleflufforg / Instagram

Des semaines de patience et de friandises

Pour la mère d'accueil, approcher la minette a d'abord relevé du défi. Plutôt que de forcer les choses, la bénévole a misé sur le temps long et sur des friandises offertes régulièrement. Au bout de plusieurs semaines et de nombreuses heures, les premiers contacts ont enfin eu lieu. « Elle est passée de très effrayée à heureuse et détendue », se souvient-elle.

Dès lors, les progrès sont devenus de plus en plus nets. Serenity miaulait lorsque ses chatons s'éloignaient d'elle, mais elle se montrait aussi tendre, bien loin de la chatte sur ses gardes des premiers jours.

© @snuggleflufforg / Instagram

Le nid se vide, la famille arrive

Est ensuite venu le temps de l'adoption des petits. Bliss, Zen, Shanti et Stevie ont quitté la maison les uns après les autres, chacun décrit comme autonome et équilibré. Pour leur maman, les premiers temps sans eux n'ont pas été simples ; puis, peu à peu, toute l'attention de la maisonnée s'est reportée sur elle.

La suite est arrivée bien plus vite que prévu : Serenity a été adoptée à son tour, une étape synonyme de bel avenir pour celle qui avait tout donné à sa portée. Après des semaines passées à tenir les humains à distance, la chatte au visage partagé entre le noir et le roux a elle aussi fini par baisser la garde !